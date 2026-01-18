Iranul restabileşte parţial accesul la internet

În Iran s-a redeschis parţial duminică accesul la internet, a informat organizaţia neguvernamentală Netblocks, specializată în monitorizarea securităţii informatice, printr-un mesaj preluat de AFP din reţelele sociale, transmite AFP.

"Datele de trafic indică o revenire semnificativă a anumitor servicii online, printre care Google, ceea ce poate indica restabilirea unui acces puternic filtrat, coroborând mărturiile utilizatorilor care vorbesc despre o restabilire parţială", a precizat Netblocks, informează AFP.

Accesul la internet a fost blocat în urmă cu zece zile, în contextul protestelor declanşate în 28 decembrie anul trecut împotriva regimului islamic şi relansate puternic în 8 ianuarie, notează AFP.

Manifestaţiile de stradă din capitala Teheran şi din multe oraşe au fost reprimate dur, prin intervenţii ale forţelor de ordine soldate cu mii de morţi, precizează AFP.

Informaţii despre violenţele împotriva protestatarilor şi despre arestări au putut fi transmise totuşi în afara ţării, în special prin conexiuni cu reţeaua de sateliţi Starlink, relatează AFP.

Nu a fost comunicat niciun bilanţ oficial al victimelor, dar ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al republicii islamice, a vorbit pentru prima dată despre "mii de oameni ucişi", acuzând pentru acest lucru "răsculaţii" manipulaţi, după afirmaţiile sale, de Statele Unite şi Israel, informează AFP.

Autorităţile de la Teheran afirmă că deţin din nou controlul asupra situaţiei din Iran şi - conform televiziunii de stat - au redeschis duminică şi şcolile şi universităţile, care fuseseră închise de o săptămână, potrivit AFP.