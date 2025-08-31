Israelul afirmă că a lovit obiective ale Hezbollahului în apropierea castelului Beaufort, în sudul Libanului

Armata israeliană a anunţat că a lovit duminică obiective ale grupării pro-iraniene Hezbollah în apropierea castelului Beaufort, în sudul Libanului, relatează AFP, d ela care reluăm următoarele.

Atacul a avut loc după ce s-a detectat „activitate militară”.

„Cu puţin timp în urmă, Tsahal a lovit infrastructurile militare ale Hezbollah, inclusiv cele subterane, unde a fost identificată activitate militară, în zona castelului Beaufort, în sudul Libanului”, a precizat armata într-un comunicat.