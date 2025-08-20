Israelul aprobă un plan de colonizare care taie în două teritoriul palestinian şi împiedică înfiinţarea unei Palestine cu o continuitate teritorială

Israelul a aprobat un proiect de construire a 3.400 de locuinţe în Cisiordania ocupată care, potrivit unor critici, taie teritoriul palestinian în două şi împiedică înfiinţarea unei Palestine cu o continuitate teritorială, relatează AFP.

”Sunt fericit să anunţ că, acum doar o oră, Administraţia Civilă a aprobat planificarea construirii cartierului E1”, anunţă într-un comunicat primarul coloniei israeliene vecine Maale Adumim, Guy Yifrah.

Perspectiva aprobării acestui proiect - emblematic şi controversat - de către Comitetul tehnic israelian a provocat săptămâna trecută un val de condamnări în întreaga lume.

Ministerul de Externe al Autorităţii Palestiniene a condamnat ferm acest proiect şi a cerut o ”intervenţie internaţională şi sanţciuni pentru oprirea” acestor planuri.

ONU şi Uniunea Europeană (UE) au cerut israelului să renunţe la construirea coloniei.

Ministrul israelian al Finaţelor Bezalel Smotrich, o figură a extremei drepte, a cerut joi atât accelerarea implementării, cât şi anexarea Cisiordaniei, un teritoriu palestinian ocupat de către Israel din 1967, ca ripostă după ce mai multe ţări şi-au anunţat internţia de a recunoaşte Palestina ca stat.

”Cei care vor azi să recunoască un stat palestinian vor primi un răspuns din partea noastră pe teren (...), prin fapte concrete: case, cartiere, drumuri şi familii evreişti care-şi construiesc viaţa”, declara Bezalel Smotrich.

El a aprobat în noaptea de miercuri spre joi planurile acestei colonii, care să despartă Ierusalimul de est şi Cisiordania ocupată.

”În această zi importanbtă, îi cer premierului Benjamin Netanyahu să aplice suveranitatea israeliană în Iudeea Samaria, să abandoneze definitiv ideea unei împărţiri a ţării şi să facă în aşa fel încât, până în septembrie, liderii ipocriţi europeni să nu mai aibă ce să recunoască”, adăuga el.

ONG-ul israelian împotriva colonizării ”Pacea Acum” a avertizat împotriva unui ”plan fatal pentru viitorul Israelului şi oricărei şanse a unei soluţii cu două state” la conflictul israeliano-palestinian.

În afara Ierusalimului de Est - ocupat şi anexat de către Israel -, aproximativ trei milioane de palestinieni trăiesc în Cisiordania, alături de aproximativ 500.000 de colonişti israelieni instalaţi în colonii pe care ONU le consideră ilegale în dreptul internaţonal.

Colonizarea Cisiordaniei - care se învecinează cu Iordania - a continuat în toate guvernele israeliene, atât de stânga, cât şi drepta, începând din 1967.

Ea s-a intensificat puternic în timpul Guvernului actual al lui Benjamin Netanyahu, mai ales de la începutul Războiului din Fâşia Gaza, declanşat de un atac fără pecedent, la 7 octombrie 2023, al mişcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israerlului.

Confruntări, uneori soldate cu morţi, între populaţia locală palestiniană, armata israeliană şi colonişti israelieni s-au multiplicat în Cisiordania.

Autorităţile israeliene restrâng puternic deplasările palestinienilor în Cisiordania, care depind de permise în vederea trecerii prin puncte de control israeliene şi intrării în Ierusalimul de est sau în Israel.