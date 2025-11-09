Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Israelul exclude participarea Turciei la forţa internaţională din Gaza

A.B.
Internaţional / 9 noiembrie, 19:14

Israelul exclude participarea Turciei la forţa internaţională din Gaza

Guvernul israelian a anunţat, duminică, că nu vor fi desfăşuraţi militari turci în Gaza în cadrul forţei multinaţionale care urmează să preia controlul de la armata israeliană, conform unui comunicat transmis de o purtătoare de cuvânt a executivului, citat de Reuters.

„Nu vor fi bocanci turceşti pe teren”, a declarat purtătoarea de cuvânt Shosh Bedrosian, răspunzând la întrebările presei privind rolul Turciei în viitoarea misiune de stabilizare.

Planul de pace promovat de preşedintele american Donald Trump prevede formarea unei forţe internaţionale temporare care să asigure tranziţia securităţii în Fâşia Gaza. Structura acesteia nu a fost încă definitivată, iar mai multe state au subliniat necesitatea unui mandat al Consiliului de Securitate al ONU.

În pofida declaraţiei Israelului, ambasadorul SUA în Turcia, Tom Barrack, afirmase recent că Ankara ar urma să contribuie la efectivele forţei internaţionale. De asemenea, vicepreşedintele american JD Vance a precizat că Washingtonul consideră că Turcia ar putea juca „un rol constructiv”, dar a adăugat că „SUA nu vor impune Israelului prezenţa unor trupe străine pe teritoriul său”.

Relaţiile turco-israeliene s-au deteriorat grav de la declanşarea războiului din Gaza. Turcia s-a alăturat plângerii depuse de Africa de Sud la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ), acuzând Israelul de genocid, iar justiţia turcă a emis vineri mandate de arestare pentru premierul Benjamin Netanyahu, ministrul apărării Israel Katz şi alţi responsabili israelieni.

În septembrie 2024, la Adunarea Generală a ONU, preşedintele Recep Tayyip Erdogan îl comparase pe Netanyahu cu Adolf Hitler, cerând ca liderul israelian să fie „oprit de o alianţă a umanităţii”.

