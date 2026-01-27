Italia a cerut interzicerea agenţilor ICE la Jocurile Olimpice de iarnă

Angajaţii Serviciului de Imigrare şi Vamă al SUA vor fi implicaţi în protejarea delegaţiilor americane la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, a declarat marţi o sursă din cadrul ambasadei SUA, ceea a confirmat informaţiile apărute în presa locală despre prezenţa agenţilor ICE şi a stârnit furia unor politicieni din Peninsulă, potrivit Reuters.

În ciuda asigurărilor că nu este nimic neobişnuit în ceea ce priveşte desfăşurarea HSI, politicienii italieni au criticat implicarea ICE în Jocurile Olimpice de luna viitoare, ceea ce indică modul în care imaginea Statelor Unite a fost pătată în ultimele luni, a relatat sursa citată.

Giuseppe Sala, primarul de stânga al Milanului, unul dintre oraşele care găzduiesc Jocurile Olimpice, a numit ICE „o miliţie care ucide”, a informat Reuters.

Sindicatul USB a anunţat că va organiza un miting ”ICE OUT” în centrul Milanului pe 6 februarie, care va coincide cu ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, a subliniat sursa menţionată.