Italia, cea mai sigură destinaţie pentru tinerii care călătoresc singuri

A.B.
Miscellanea / 28 august, 13:21

Italia, cea mai sigură destinaţie pentru tinerii care călătoresc singuri

Italia ocupă primul loc în topul celor mai sigure ţări pentru adolescenţi care călătoresc singuri, potrivit unui studiu realizat de compania de turism pentru studenţi Rustic Pathways. Clasamentul ia în calcul factori precum nivelul de criminalitate, calitatea sistemului de sănătate, siguranţa rutieră, eficienţa guvernamentală şi nivelul corupţiei.

Pe podium se mai află Regatul Unit şi Noua Zeelandă, în timp ce Islanda şi Canada completează top cinci. Din primele zece poziţii, şapte sunt ocupate de state europene: Italia, Marea Britanie, Islanda, Germania, Spania şi Grecia.

Italia s-a clasat pe primul loc datorită ratei scăzute a criminalităţii - doar 0,64 omucideri la 100.000 de locuitori - şi a accesului bun la servicii medicale. Regatul Unit, deşi are un nivel de avertizare de călătorie ridicat la 2, s-a evidenţiat prin siguranţa rutieră şi cheltuielile mari pentru sănătate, în timp ce Noua Zeelandă a obţinut scoruri foarte bune la capitolul corupţie şi stabilitate, dar cu un nivel mai ridicat al accidentelor rutiere.

„Ţările din acest top au o rată medie a omuciderilor de 1,10 la 100.000 de locuitori, de peste cinci ori mai mică decât media globală. Siguranţa este fundaţia experienţelor de călătorie reuşite şi este interesant că majoritatea destinaţiilor recomandate se află în Europa”, a declarat Shayne Fitz-Coy, CEO Rustic Pathways.

