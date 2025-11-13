Jaf la Luvru: O suspectă eliberată, sub control judiciar

O femeie în vârstă de 38 de ani, iniţial plasată în arest preventiv în cadrul anchetei privind spectaculosul jaf de la Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, a fost eliberată sub control judiciar de către Curtea de Apel din Paris, a declarat o sursă judiciară, miercuri, pentru AFP.

Această femeie a fost arestată în cadrul unei a doua operaţiuni în acest caz mediatizat, la sfârşitul lunii octombrie, înainte de a fi pusă sub acuzare la începutul lunii noiembrie pentru complicitate la furt organizat şi asociere în scopul comiterii unei infracţiuni.

Ea este prezentată ca fiind partenera unui bărbat în vârstă de 37 de ani, suspectat de a fi unul dintre cei patru membri ai celor care au furat bijuteriile în timpul jafului din 19 octombrie, care a făcut înconjurul lumii, cu o pradă estimată la 88 de milioane de euro.

Până în prezent, trei dintre cei acuzaţi sunt închişi, în timp ce bijuteriile patrimoniului francez nu au fost încă găsite. Este vorba de partenerul suspectei eliberate şi de alţi doi bărbaţi în vârstă de 34 şi 39 de ani. Toţi trei sunt suspectaţi că au făcut parte din grupul de patru bărbaţi care a comis jaful.

„Sunt patru autori, mai rămâne cel puţin unul de găsit, plus, fără îndoială, comanditarul sau comanditarii”, a declarat la începutul lunii noiembrie ministrul de Interne Laurent Nuà±ez pentru Le Parisien.