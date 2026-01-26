Jannik Sinner şi Iga Swiatek au ajuns în sferturi la Australian Open

Jannik Sinner, numărul 2 ATP, şi Iga Swiatek, numărul 2 WTA, s-au calificat, luni, în sferturi la Australian Open, primul turneu de grand slam al anului, potrivit news.ro.

Sinner l-a învins în trei seturi (6-1, 6-3, 7-6 [2]) pe compatriotul său Luciano Darderi, locul 25 mondiaş.

Dublu campion în exerciţiu, Sinner îl va întâlni în sferturi pe Ben Shelton sau Casper Ruud.

Numărul 2 mondial la feminin, Iga Swiatek, s-a calificat cu uşurinţă luni în sferturile de finală ale Openului Australiei, învingând-o pe australianca Maddison Inglis, numărul 168 şi venită din calificări, scor 6-0, 6-3.

Poloneza, de şase ori câştigătoare a turneelor de Grand Slam, care încearcă să câştige la Melbourne singurul trofeu important care îi lipseşte, o va înfrunta miercuri pe kazaha Elena Rîbakina (locul 5) pentru a încerca să ajungă în semifinale, cel mai bun rezultat al său în Australia până acum (atins anul trecut şi în 2022).