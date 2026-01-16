Japonia şi Statele Unite îşi vor consolida cooperarea în domeniul rachetelor şi exerciţiilor militare

Tokyo şi Washington au convenit vineri să îşi întărească producţia comună de echipamente de apărare, inclusiv rachete, şi să îşi extindă prezenţa militară în apele de sud-vest ale Japoniei, pe fondul presiunii crescute exercitate de China asupra regiunii, relatează AFP.

Acordul a fost încheiat după o întâlnire la Washington între ministrul japonez al apărării, Shinjiro Koizumi, şi omologul său american, Pete Hegseth, în cadrul căreia cei doi oficiali au planificat şi consolidarea cooperării în lanţurile de aprovizionare, inclusiv pentru minerale critice, esenţiale pentru industria de apărare, notează AFP.

Tensiunile dintre Japonia şi China au crescut după ce noua şefă a guvernului japonez, Sanae Takaichi, a sugerat în noiembrie că Tokyo ar putea interveni militar dacă Beijingul ar ataca Taiwanul. China a răspuns prin restricţionarea exporturilor către Japonia de produse cu potenţial militar, ceea ce a alimentat îngrijorările japoneze privind aprovizionarea cu pământuri rare vitale, aminteşte AFP.

În comunicatul Ministerului Apărării japonez se arată că, în contextul în care „mediul de securitate se deteriorează rapid” în Asia, cei doi miniştri au reafirmat că alianţa Japonia-SUA rămâne absolut de neclintit.

Tokyo şi Washington vor să consolideze producţia comună de rachete aer-aer şi interceptoare sol-aer şi să dezvolte „exerciţii comune mai sofisticate şi practice” în diverse zone, inclusiv în regiunea de sud-vest a Japoniei, se precizează în comunicat.

Regiunea de sud-vest, care include insula Okinawa, este strategică pentru Japonia şi SUA, găzduind majoritatea bazelor militare americane din Japonia şi reprezentând un punct-cheie pentru monitorizarea Chinei, a strâmtorii Taiwan şi a peninsulei coreene.

Tokyo îşi majorează constant cheltuielile militare, iar în decembrie guvernul Takaichi a aprobat un buget record pentru apărare de circa 49 de miliarde de euro. Pete Hegseth a salutat efortul, vorbind despre „realism pragmatic”, o „abordare practică” şi „bun simţ care uneşte interesele noastre naţionale vitale”, potrivit Departamentului de Război al SUA, cum a fost recent redenumit Departamentul Apărării.

Întâlnirea oficialilor a fost precedată de un antrenament matinal în stil american, pe care Koizumi l-a descris pe X ca fiind foarte dificil, dar necesar pentru „consolidarea alianţei Japonia-SUA”.