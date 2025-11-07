JD Vance şi Marco Rubio, favoriţi în cursa pentru succesiunea lui Donald Trump la Casa Albă

Vicepreşedintele american JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio sunt consideraţi cei mai probabili succesori ai preşedintelui Donald Trump, potrivit unor surse citate de Politico.

Rubio le-a spus apropiaţilor că îl va susţine pe Vance dacă acesta va decide să candideze la alegerile prezidenţiale din 2028, afirmând că „JD va fi candidatul republican dacă va dori acest lucru”.

Trump a menţionat în mai multe rânduri că Vance şi Rubio sunt „cei mai potriviţi” pentru a-i urma la conducerea Statelor Unite, sugerând chiar că cei doi ar putea forma o echipă în viitor - Vance preşedinte, Rubio vicepreşedinte.

Potrivit unui sondaj Politico realizat în perioada 18-21 octombrie, 35% dintre alegătorii lui Trump îl consideră pe JD Vance drept succesorul ideal în 2028, în timp ce doar 2% l-au indicat pe Rubio.

Analiştii notează că discuţiile privind succesiunea vin pe fondul rezultatelor slabe ale Partidului Republican la alegerile de la jumătatea mandatului, care au ridicat semne de întrebare asupra capacităţii formaţiunii de a mobiliza electoratul fără Trump pe buletinul de vot.

Deşi alegerile prezidenţiale din 2028 sunt încă departe, numele lui JD Vance se conturează deja drept principal favorit pentru a prelua moştenirea „MAGA” a lui Donald Trump.