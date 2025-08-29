Jean Paul Tucan, trimis în judecată de Parchetul European pentru deturnare de fonduri europene

Omul de afaceri Jean Paul Tucan , patronul J.T. Grup Oil SA, a fost trimis în judecată pe 12 august 2025 de Parchetul European (EPPO), fiind acuzat de schimbarea destinaţiei fondurilor europene destinate construirii unui port turistic de agrement pe Lacul Siutghiol, potrivit G4Media, de la care relatăm cele ce urmează. Pe lista inculpaţilor se află şi firma sa, J.T. Grup Oil SA - cu afaceri de peste 45 de milioane de euro în 2024 - şi administratorul acesteia, Andreea Elena Dublea.

Rechizitoriul arată că, între 2019 şi 2023, inculpaţii ar fi folosit suma de 4,04 milioane lei din fonduri nerambursabile pentru construirea unui imobil cu destinaţia de locuinţă şi pentru activităţi fără legătură cu proiectul portuar. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene s-a constituit parte civilă în dosar, solicitând recuperarea sumei plus dobânzi de 1,95 milioane lei.

„Sunt total nevinovat, ceea ce scrie în rechizitoriu este opinia procurorului. Rechizitoriul este o maculatură”, a declarat Tucan pentru G4Media.

Tucan este inculpat şi în dosarul DNA „Mită în Portul Constanţa”, în care a fost pus sub control judiciar la începutul anului, fiind acuzat că ar fi dat mită pentru obţinerea unor avize de acostare.

Om de afaceri cu investiţii în agrement, imobiliare şi panificaţie, Tucan deţine circa 70% din acţiunile J.T. Grup Oil SA, companie listată la Bursa de Valori Bucureşti. În iulie, el a vândut un pachet de 2,25 milioane de acţiuni pentru aproape 14 milioane de lei. Societatea este evaluată la 143,2 milioane lei, potrivit sursei citate.

În 2024, J.T. Grup Oil a raportat afaceri de aproape 230 de milioane de lei şi a finalizat prima etapă a JT Terminal din Portul Constanţa, singurul terminal privat de produse petroliere din România, o investiţie de 25 milioane euro.