Jocurile Olimpice de iarnă: 13 sportivi ruşi, sub statut neutru

Un total de 13 sportivi ruşi au primit aprobarea de a concura ca sportivi neutri la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după ce Comitetul Olimpic Internaţional (CIO) a confirmat invitaţiile pentru probele de schi alpin şi sanie, relatează agenţia Associated Press. Numărul este infim comparativ cu delegaţia Rusiei de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing din 2022, când peste 200 de sportivi au concurat sub sigla ROC, cu doar câteva zile înainte de declanşarea invaziei ruse în Ucraina. Invazia lansată de Rusia în februarie 2022 a dus la excluderea aproape totală a sportivilor ruşi din competiţiile internaţionale, măsură aplicată şi în cazul Jocurilor Olimpice. Excepţiile sunt limitate strict la sporturi individuale şi doar pentru sportivii care îndeplinesc criterii stricte de neutralitate.

Pe lângă cei 13 sportivi ruşi, şapte sportivi din Belarus au fost invitaţi să participe la Jocurile Olimpice de iarnă, care vor începe pe 6 februarie.

• Fără steag, imn sau paradă la deschidere

Ruşii şi belaruşii acceptaţi în competiţie nu vor concura sub culorile naţionale, nu vor avea steag sau imn şi nu vor participa la parada sportivilor din cadrul ceremoniei de deschidere. Statutul de sportiv neutru este acordat de CIO doar celor care nu au susţinut public războiul împotriva Ucrainei şi care nu au legături contractuale cu armata sau agenţiile de securitate ale statului. În probele de schi alpin, doi sportivi ruşi şi un sportiv belarus au fost invitaţi să concureze, însă fără perspective reale de podium. Yulia Pleshkova a participat în acest sezon la trei etape de Cupă Mondială, cel mai bun rezultat al său fiind locul 40 la coborâre. Ea urmează să concureze la finalul acestei săptămâni la Crans-Montana, în Elveţia.

Belaruşii Simon Efimov şi Maria Shkanova concurează la slalom, dar niciunul nu a reuşit calificarea în manşa a doua într-o cursă de Cupă Mondială în această lună. În ceea ce priveşte sania, CIO a confirmat invitaţiile pentru ruşii Daria Olesik şi Pavel Repilov, care vor concura pe pista de la Cortina. Olesik a devenit luna trecută prima sportivă rusoaică prezentă într-o cursă de Cupă Mondială de sanie după aproape patru ani, concurând la Lake Placid, în Statele Unite. Repilov are în palmares o medalie de argint obţinută la proba individuală masculină la Jocurile Olimpice de iarnă pentru tineret de la Lausanne, în 2020.

Cele mai mari şanse de medalie pentru Rusia la aceste Jocuri Olimpice le au patinatorii Adeliia Petrosian şi Petr Gumennik, în condiţiile în care Rusia rămâne exclusă din sporturile de echipă. Hocheiul pe gheaţă, sport emblematic pentru Rusia, este din nou absent, la fel ca la Jocurile Olimpice de vară de la Paris din 2024.

• De la ROC la AIN: neutralitatea, rebranduită

La Beijing 2022, sportivii ruşi au câştigat 32 de medalii, dintre care cinci de aur, concurând sub sigla ROC (Comitetul Olimpic Rus), o formulă neutră impusă ca sancţiune în urma scandalului de dopaj de stat. La Milano-Cortina, sportivii acceptaţi vor concura sub sigla AIN (Sportivi neutri individuali), un nou simbol al izolării sportive a Rusiei pe scena internaţională.