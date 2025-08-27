Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Judecătorii şi procurorii îşi suspendă activitatea din cauza reformei pensiilor de serviciu

T.B.
Miscellanea / 27 august, 07:32

Judecătorii şi procurorii îşi suspendă activitatea din cauza reformei pensiilor de serviciu

Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, începând de miercuri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor, conform Agerpres.

În acest demers li se alătură şi procurorii, care au anunţat că îşi suspendă activitatea, cu unele excepţii care vizează măsuri preventive privative de libertate sau emiterea de ordine de protecţie, transmite sursa.

Toate cele 16 curţi de apel din ţară au solicitat, în urma adunărilor generale ale judecătorilor organizate marţi, retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor, a anunţat Consiliul Superior al Magistraturii.

Potrivit CSM, adunările judecătorilor "au solicitat celorlalte două puteri ale statului retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor şi încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă".

În acest context s-a hotărât ca, începând de miercuri, activitatea să se desfăşoare conform hotărârilor adunărilor generale ale judecătorilor, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menţionat.

Mai multe instanţe şi structuri de parchet din ţară au anunţat public, prin intermediul unor comunicate de presă, că îşi suspendă activitatea cu unele excepţii, între care Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Iaşi, Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Târgu Mureş, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Vâlcea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov şi Pachetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Protestul va fi menţinut pe durată nedeterminată, până la retragerea propunerii legislative de către iniţiatori.

  1. 1.  Sa nu fie plătiți.
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 07:51)

    Dacă nu muncesc de ce sa ia bani degeaba ?

    E corect ?

    Cine sunt ei de fapt ? 

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 07:54)

    Politicienii au o singura frica, dosarul penal instumentat si judecat de magistrati ce traiesc din indemnizatie si atat. Ei vor intoarcerea magistraturii la perioada lui Adrian Nastase, sa hotarasca doar ei cui sa i se faca dosar si ce pedeapsa sa primeasca. Politicienii uita ca lumea s-a schimbat de atunci, iar daca vor razboi cu o alta putere in stat vor avea.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 08:22)

    Mai bine peivatizau justiția. Facem niște instante particulare și gata. Nu mai exista atâta corupție.

