Jurnaliştii ruşi, cazaţi pe stadion în Anchorage din lipsă de locuri la hotel

Jurnaliştii veniţi din Rusia pentru summitul istoric dintre Vladimir Putin şi Donald Trump au fost cazaţi pe stadionul Alaska Airlines Center, transformat în spaţiu temporar de locuit, din cauza lipsei de locuri în hotelurile din Anchorage, transmite agenţia Tass, de la care relatăm cele ce urmează.

Interesul fără precedent pentru eveniment a dus la epuizarea rapidă a cazărilor şi la creşterea bruscă a preţurilor. Locuitorii au început să-şi închirieze locuinţele celor rămaşi fără rezervare. Aproximativ 50 de reporteri, cameramani şi tehnicieni din presa rusă au ajuns în Alaska cu un avion special, conform sursei citate.

Organizatorii au amenajat stadionul cu paturi pliabile, perne şi pături, însă fără cearceafuri. Între rândurile de paturi au fost montate paravane pentru intimitate, iar zona de duşuri şi toalete a fost dotată cu prosoape, hârtie igienică şi prize pentru încărcarea echipamentelor. La intrare, o plăcuţă cu tricolorul rusesc şi mesajul „Bun venit, oaspeţi” întâmpina participanţii, alături de inscripţii bilingve de orientare şi avertismente privind amenzile pentru fumat în incintă.