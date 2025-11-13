Jurnalistul Sami Hamdi s-a întors în Londra după ce a fost arestat de Serviciul pentru Imigrări şi Vamă al SUA

Sami Hamdi, jurnalistul din Marea Britanie, s-a întors în Londra după ce a fost ţinut sub arest de Serviciul pentru Imigrări şi Vamă al SUA timp de două săptămâni, conform CNN, de la care relatăm cele ce urmează.

Jurnalistul a fost arestat deoarece a vorbit în public despre războiul dintre Israel şi Palestina, fiind iniţial informat că va rămâne în arest doar peste noapte.

„Vreau să spun că acesta nu a fost doar un atac asupra mea. A fost un atac asupra libertăţii americanilor şi asupra cetăţenilor de pe întreg globul. A fost un atac asupra libertăţii de a spune adevărul în faţa urii”, a spus Hamdi reporterilor, în faţa unui hotel din Londra.

Acesta a mai spus că a fost ţinut încătuşat, într-o cameră îngustă, şi că a trebuit să aştepte peste opt ore pentru asistenţă medicală.

„Au ţinut prizonier un jurnalist într-o celulă a Serviciului pentru Imigrări şi Vamă şi au încercat să terifieze publicul cu acuzaţii nefondate şi, într-un final, tot ce au reuşit să dovedească a fost că ei comit un abuz de putere”, a declarat Hussam Ayloush, director al CAIR California.