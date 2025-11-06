Justiţia olandeză respinge cererea de interzicere a exporturilor de arme către Israel

O curte de apel din Olanda a respins joi solicitarea mai multor organizaţii pro-palestiniene care cereau oprirea exporturilor de arme către Israel şi interzicerea comerţului cu coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate, potrivit Reuters.

Instanţa a decis că astfel de măsuri ţin de competenţa guvernului, nu a justiţiei. În hotărârea scrisă, judecătorii au precizat că nu pot impune o interdicţie totală, întrucât reclamanţii nu au demonstrat că autorităţile olandeze ignoră în mod sistematic obligaţia de a verifica dacă armele sau echipamentele cu dublă utilizare ar putea fi folosite pentru încălcarea drepturilor omului.

Curtea de apel de la Haga a subliniat, totuşi, că există „un risc grav” ca Israelul să comită un genocid în Fâşia Gaza, dar a menţinut verdictul pronunţat de o instanţă inferioară în decembrie 2024, care a dat câştig de cauză statului olandez.

Judecătorii au notat că guvernul evaluează constant riscurile legate de exporturile militare şi a refuzat deja anumite livrări de armament. Totodată, autorităţile olandeze au luat măsuri pentru a descuraja companiile din ţară să desfăşoare activităţi comerciale în teritoriile palestiniene ocupate.

ONG-urile reclamante au invocat numărul mare de victime civile în conflictul din Gaza şi au susţinut că, în calitate de stat semnatar al Convenţiei din 1948 pentru prevenirea genocidului, Olanda este obligată să acţioneze pentru a preveni astfel de crime.

Potrivit organizaţiilor, Olanda a exportat în Israel sisteme radar, piese pentru avioane F-16 şi nave de război, camere şi software pentru supraveghere, precum şi câini poliţişti. Guvernul olandez a transmis însă că majoritatea exporturilor de armament către Israel au fost deja suspendate, fiind permise doar componentele pentru sisteme defensive, cum ar fi scutul antirachetă Iron Dome.