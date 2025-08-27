Kairat Almaty a trecut de Celtic Glasgow şi s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor

Formaţia Kairat Almaty din Kazahstan a trecut de Celtic Glasgow şi s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor pentru prima oară în istoria sa.

Echipa din Kazahstan a reuşit să treacă de scoţienii de la Celtic la loviturile de departajare, scor 3-2, după ce în tur şi în returul din play-off scorul a fost 0-0.

Tragerea la sorţi pentru grupa principală a Ligii Campionilor are loc joi.

Prima etapă a fazei grupelor din Liga Campionilor se va desfăşura în perioada 16-18 septembrie 2025, iar a opta şi ultima se va juca pe 28 ianuarie 2026.