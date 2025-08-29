Kaja Kallas: "Putin îşi bate joc de eforturile de pace"

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a condamnat loviturile aeriene ruse asupra Kievului, soldate joi cu cel puţin 23 de morţi, şi a cerut noi sancţiuni împotriva Moscovei, transmite dpa, de la care relatăm cele ce urmează.

„Aceste atacuri arată că Putin pur şi simplu îşi bate joc de orice fel de eforturi de pace. Ceea ce trebuie să facem este să creştem presiunea asupra Rusiei”, a declarat Kallas la reuniunea miniştrilor de externe şi ai apărării din UE, desfăşurată la Copenhaga.

Ea a pledat pentru extinderea sancţiunilor la exporturile energetice şi la serviciile financiare ruseşti, în paralel cu intensificarea sprijinului militar pentru Ucraina. „Ucraina are nevoie de tot sprijinul militar acum”, a subliniat oficialul european, conform sursei citate.

Miniştrii europeni discută şi despre garanţii de securitate pentru Ucraina după război, inclusiv prin instruirea militarilor ucraineni şi sprijinirea industriei de apărare. Totuşi, Kallas a recunoscut că finalul conflictului „nu este aproape, dacă te uiţi la ceea ce face Putin”.