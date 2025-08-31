Katz felicită armata şi Shin Bet pentru ”execuţia perfectă” a lui Abu Obeida

Purtătorul de cuvânt al aripii armate a mişcării islamiste palestiniene Hamas Brigăzile al-Qassam, Abu Obeida, a fost ”eliminat” într-un atac al armatei israeliene în Fâşia Gaza, anunţă duminică ministrul israelian al Apărării Israel Katz, care felicită atât armata, cât şi Shin Bet ”pentru această ”execuţie perfectă”, relatează AFP, de la care menţionăm următoarele.

”Purtătorul de cuvânt terorist al Hamas Abu Obeida a fost eliminat la Gaza şi s-a alăturat altor (persoane) eliminate din axa răului a Iranului, Libanului şi Yemenului în fundul iadului”, scrie pe X Katz.

”Felicitări armatei israeliene şi (serviciilor israeliene de informaţii interne) Shin Bet pentru această execuţie perfectă”, salută ministrul israelian al Apărării.

Mişcarea islamistă palestiniană Hamas, împotriva căreia Israelul poartă un război de aproape doi ani în Fâşia Gaza, nu a reacţionat imediat faţă de aceste declaraţii.