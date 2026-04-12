Katz şi Netanyahu îl critică dur pe Erdoğan: acuzaţii de antisemitism şi sprijin pentru Iran şi Hamas

Ministrul israelian de externe, Israel Katz, şi premierul israelian, Benjamin Netanyahu, au formulat critici dure la adresa preşedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, în mesaje publicate pe platforma X.

Într-o postare, Israel Katz a susţinut că liderul turc nu ar fi reacţionat la tiruri de rachete atribuite Iranului asupra teritoriului Turciei şi l-a caracterizat drept „un tigru de hârtie”, acuzându-l totodată că recurge la retorică antisemită şi că încearcă să iniţieze demersuri judiciare în Turcia împotriva conducerii politice şi militare israeliene.

Acesta a mai afirmat că Recep Tayyip Erdoğan ar acuza Israelul de genocid, în timp ce, în opinia sa, statul israelian acţionează în legitimă apărare împotriva grupării Hamas. Totodată, Katz l-a asociat pe liderul turc cu Frăţia Musulmană.

„Israelul va continua să se apere cu forţă şi hotărâre”, a transmis ministrul israelian pe X, adăugând, într-o formulare critică, că preşedintele turc ar trebui „să înceteze astfel de declaraţii”.

Separat, Benjamin Netanyahu a declarat că, „sub conducerea sa”, Israelul va continua lupta împotriva „regimului terorist iranian şi a interpuşilor săi”.

Premierul israelian l-a acuzat, de asemenea, pe Recep Tayyip Erdoğan că ar sprijini aceste entităţi şi că ar acţiona împotriva populaţiei kurde, în contrast cu poziţia Israelului, potrivit mesajului publicat pe X.

Declaraţiile celor doi oficiali israelieni vin pe fondul tensiunilor regionale în creştere, în contextul confruntării dintre Iran şi aliaţii săi, precum şi al schimburilor de acuzaţii la nivel politic între liderii din regiune.