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Kaufland înregistrează o cifră de afaceri de 4,2 miliarde de euro în România

A.M.
Companii / 30 iunie, 13:28

Kaufland înregistrează o cifră de afaceri de 4,2 miliarde de euro în România

Lanţul de magazine Kaufland consemnează o cifră de afaceri de 4,2 miliarde de euro pe piaţa din România în anul financiar 2025, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Datele provin din cel mai recent studiu de impact socio-economic, realizat în colaborare cu firma de consultanţă KPMG, informează sursa citată. Contribuţia totală a companiei la economia naţională atinge 2,89 miliarde de euro sub formă de valoare adăugată brută, transmite retailerul.

Compania colaborează în prezent cu peste 2.500 de furnizori autohtoni, alocând partenerilor locali 80% din bugetul total de achiziţii, conform documentului oficial. Această sumă depăşeşte pragul de 3,05 miliarde de euro, notează sursa menţionată.

Practic, 65 de cenţi din fiecare euro cheltuit la casele de marcat ajung direct în conturile unor afaceri din România, informează raportul economic.

„Pentru noi, impactul nu se măsoară doar în rezultate economice, ci şi în încrederea construită zi de zi: cu angajaţii, cu partenerii locali, cu furnizorii şi cu milioanele de români care ne trec pragul. Acest nou studiu arată încă o dată că investiţiile făcute cu responsabilitate pot genera valoare reală pentru economie şi pentru comunităţi”, declară Marco Hößl, Director General Kaufland România şi Republica Moldova.

Reţeaua comercială numără peste 18.200 de salariaţi pe plan local în cele peste 195 de hypermarketuri şi centre logistice, potrivit comunicatului de presă.

Planul de expansiune vizează atingerea unui număr de 250 de unităţi până în anul 2030, transmite sursa citată.

Activitatea globală a grupului susţine, pe lanţul de furnizori şi servicii, peste 131.000 de locuri de muncă pe piaţa muncii, conform datelor statistice.

Investiţiile în active fixe se ridică la 135 de milioane de euro, în timp ce taxele şi impozitele virate către bugetul de stat cumulează 374 de milioane de euro, notează raportul financiar.

Bugetul alocat proiectelor de responsabilitate socială însumează 9,6 milioane de euro, arată documentul.

Compania ocupă prima poziţie în clasamentul sustenabilităţii în retail pentru al optulea an consecutiv, informează aceeaşi sursă.

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