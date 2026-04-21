Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că este de acord cu listarea pe Bursă a pachetului minoritar de acţiuni la companii de stat, dar a precizat pentru unele dintre acestea acest lucru nu se poate face acum, ci este o propunere care poate fi finalizată pe termen mediu, potrivit news.ro.

Kelemen Hunor a vorbit, luni, într-un interviu pentru Digi 24, despre propunerea Guvernului criticată de social-democraţi de listare pe Bursă a companiilor de stat.

”Este în programul de guvernare fără să facem noi acolo o listă, deci nu e ceva nou. Ne-am asumat cu toţii. Listarea pe Bursă e o chestiune bună, acceptabilă. Acele companii care sunt listate pe Bursă, de la Hidro până la nu ştiu care, merg ok, dar asta înseamnă că trebuie să fie o companie profitabilă. Problema este dacă închizi, ok, asta este, a murit, sau dacă vinzi de tot. Fiindcă dacă ai vândut de tot şi nu vorbesc de listare la Bursă şi doar minoritar, asta înseamnă că ai încasat banii, ai pus banii undeva, ai astupat o gaură, dar pe termen mediu, pe termen lung, nu îţi mai produce venituri. Asta este problema până la urmă şi nu ai un control asupra unui anumit sector în momente de criză”, a afirmat Kelemen Hunor.

”Sunt de acord cu listarea pe Bursă, pachetul minoritar. Şi asta este ok. Dar sigur nu ştiu eu toate argumentele celor care critică listarea pe Bursă şi trebuie văzute care companii, în cât timp, fiindcă sunt anumite companii din România care pe termen scurt, pe termen mediu pot fi listate, dar astăzi nu, sigur că nu sunt în situaţia de a fi listate. Deci şi acest lucru este sau această propunere este pe termen mediu”, a declarat preşedintele UDMR.