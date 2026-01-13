Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Kim Jong Un şi-a reorganizat securitatea personală

S.B.
Internaţional / 13 ianuarie, 14:16

Kim Jong Un şi-a reorganizat securitatea personală

Kim Jong Un a înlocuit trei responsabili cu securitatea sa personală, a afirmat marţi Seulul, un posibil semn că liderul nord-coreean se teme pentru viaţa sa, potrivit news.ro.

Conform Ministerului Unificării din Coreea de Sud, responsabil cu relaţiile cu Phenianul, trei agenţii de stat care se ocupă de securitatea lui Kim şi-au schimbat şefi.

Noii şefi au fost identificaţi în timpul unei parade militare în luna octombrie a anului trecut, potrivit aceleiaşi surse.

Această reorganizare, în special la vârful Comandamentului gărzilor de corp ale liderului, care se ocupă inclusiv de protecţia sa împotriva dronelor, ar putea fi legată de ajutorul acordat de Phenian Moscovei pentru a susţine efortul de război al Rusiei împotriva Ucrainei, a comentat un expert consultat de AFP.

„O schimbare în sistemul de securitate al lui Kim a fost detectată începând cu octombrie 2024, când a desfăşurat trupe nord-coreene în Rusia”, a declarat Hong Min, analist la Institutul Coreean pentru Unificare Naţională. „El a considerat posibilă o tentativă de asasinat care să implice ucraineni, având în vedere atenţia internaţională sporită din cauza desfăşurării trupelor”, a adăugat Hong.

Serviciile de informaţii sud-coreene au afirmat anterior că Kim Jong Un şi-a întărit securitatea din teama de a fi ucis, biroul său căutând să se doteze cu echipamente de bruiaj al comunicaţiilor şi de detectare a dronelor.

Aceste schimbări au loc într-un context de incertitudine persistentă cu privire la identitatea succesorului său la conducerea ţării, chiar dacă liderul a fost însoţit în mod regulat de fiica sa Ju Ae la evenimente oficiale în 2025, inclusiv la recenta inspectare a unui şantier naval de submarine cu propulsie nucleară. Analiştii consideră că adolescenta va prelua probabil funcţia tatălui său.

Potrivit specialiştilor, capturarea de către Statele Unite a preşedintelui venezuelean destituit Nicolas Maduro la începutul lunii ar fi putut fi, de asemenea, un factor de îngrijorare la Phenian. Coreea de Nord acuză de zeci de ani Washingtonul că doreşte să răstoarne guvernul său într-un scenariu similar şi afirmă că programele sale militare şi nucleare servesc ca mijloc de descurajare.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 15:50)

    Trebuie mai multi nord coreeni, mici si subnutriti, pentru a putea face scut pentru a-l acoperi/proteja pe grasunul nuclear.

