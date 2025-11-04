Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Knauf Insulation deschide fabrica de 140 milioane euro din Târnăveni

A.B.
Companii / 4 noiembrie, 18:14

Knauf Insulation deschide fabrica de 140 milioane euro din Târnăveni

Knauf Insulation a inaugurat oficial fabrica de vată minerală de sticlă din Târnăveni, judeţul Mureş, în prezenţa şefului Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a ambasadorului Germaniei în România, Angela Ganninger, a primarului municipiului Târnăveni, Sorin Megheşan, şi a altor oficiali români şi germani, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Investiţia, în valoare de 140 milioane de euro, transformă unitatea din Târnăveni într-un centru regional de excelenţă, cu o capacitate de producţie de 75.000 de tone anual, care va deservi clienţi din România şi din întreaga Europă Centrală şi de Est - inclusiv Bulgaria, Serbia, Grecia, Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Cehia şi Slovacia.

Noua fabrică este prima din reţeaua Knauf Insulation din regiune care funcţionează integral cu tehnologie ECOSE Technology®, utilizând materiale reciclate şi procese sustenabile. „Fabrica noastră din Târnăveni, echipată cu tehnologie de ultimă generaţie, are capacitatea de a izola până la 200.000 de locuinţe pe an”, a declarat Alexander Knauf, membru al Grupului Knauf.

La rândul său, Dominique Bossan, CEO pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Asia, a precizat că noua facilitate „stabileşte un nou standard pentru Knauf Insulation, fiind cea mai modernă şi avansată tehnologic fabrică de vată minerală de sticlă din regiune”.

Adrian Garofeanu, director general Knauf Insulation România şi Bulgaria, a subliniat că investiţia reprezintă „un pas important pentru dezvoltarea sustenabilă a României, prin sprijinirea renovărilor eficiente energetic şi crearea de locuri de muncă”.

Fabrica din Târnăveni joacă un rol cheie în atingerea obiectivelor climatice europene: potrivit datelor oficiale, consumul de gaz în clădirile rezidenţiale poate fi redus cu peste 50% prin utilizarea soluţiilor moderne de izolaţie, în condiţiile în care 85% dintre clădirile din România au fost construite înainte de introducerea standardelor actuale de eficienţă energetică.

Compania Knauf Insulation, parte a Grupului Knauf, are peste 6.000 de angajaţi în 40 de ţări şi 28 de unităţi de producţie, fiind unul dintre liderii globali în domeniul materialelor termoizolante.

