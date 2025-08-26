Kosovo şi-a ales preşedintele Parlamentului după patru luni de blocaj politic

După mai mult de patru luni de impas şi peste 50 de încercări eşuate, Parlamentul din Kosovo şi-a ales marţi noul preşedinte, deschizând calea pentru formarea guvernului rezultat din alegerile legislative din februarie, transmite EFE, de la care relatăm cele ce urmează.

Deputatul Dimal Basha, membru al Mişcării Vetevendosje (LVV) a premierului interimar Albin Kurti, a fost ales cu 73 de voturi din totalul celor 120 de deputaţi. Alegerea sa pune capăt blocajului care a paralizat activitatea legislativului din februarie până acum.

„Timp de luni la rând, acest parlament s-a confruntat cu o provocare fără precedent. Dar să nu uitaţi că, în ciuda tuturor luptelor, cred că a fost o lecţie utilă pentru democraţia şi emanciparea societăţii!”, a declarat Basha, după preluarea mandatului.

La scrutinul din 9 februarie, LVV a câştigat 48 de mandate, fără a obţine majoritatea absolută. Blocul de opoziţie - Partidul Democrat, Liga Democrată şi coaliţia AAK-NISMA - controlează 52 de mandate, în timp ce minorităţile etnice deţin 20, dintre care jumătate revin sârbilor kosovari, conform sursei citate.

Conform Constituţiei, abia după alegerea preşedintelui Parlamentului poate începe procesul de desemnare a noului guvern. Albin Kurti, aflat în prezent la conducere interimară, urmează probabil să primească mandatul pentru formarea executivului, însă va avea nevoie de sprijinul a cel puţin 61 de parlamentari.