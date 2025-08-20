Kremlin: Putin îi mulţumeşte lui Erdogan pentru ajutorul în organizarea negocierilor cu Ucraina la Istanbul

Preşedintele rus Vladimir Putin şi-a exprimat aprecierea faţă de summitul ruso-american de la Anchorage, în Alaska, cu Donald Trump, într-o convorbire la telefon cu omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan, anunţă Kremlinul, relatează AFP.

Liderii rus şi turc au discutat, de asemenea, despre situaţia în Ucraina, potrivit aceleiaţi surse.

”Partea rusă a luat notă cu satisfacţie de ajutorul Turciei în organizarea negocierilor între reprezentanţi ai Rusiei şi Ucrainei la Istanbul”, anunţă Kremlinul.

La rândul său, ”preşedintele (turc Recep Tayyip) Erdogan a dat asigurări că urmăreşte îndeaproape evoluţia procesului de pace şi că Turcia (...) susţine abordările în vederea stabilirea unei păci durabile, cu participarea tuturor părţilor”, referindu-se la participarea Ucrainei, fără să o numeasă, anunţă preşedinţia turcă.

Pe de altă parte, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a discutat cu secretarul general al NATO Mark Rutte despre contribuţia Turciei la proces de pace în Ucraina.

Rutte l-a sunat pe Erdogan, după reuniunea la casa Albă a preşedintelui american Donald Trump, luni, cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi unii lideri europeni.

Secretarul general al NATo a subliniat ”rolul-cheie al Turciei în procesul de pace în Ucraina şi securităţii Mării Negre”, a anunţat pe X biroul preşeidntelui turc.

Erdogan şi Rutte ”s-au pus de acord asupra contribuţiei Tuciei (...) în procesul de pace şi asupra unei coordonări strânse”, pecizează biroul.

Ei au discutat, de asemenea, despre viziunea lor cu privire la ”garanţii de securitate viabile şi durabile” care să fie oferite Ucrainei.