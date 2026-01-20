Kremlinul anunţă că ”nu a primit nicio invitaţie” la un summit G7 la Paris

Preşedinţia rusă anunţă marţi că ”nu a primit” nicio invitaţie să se alăture unui eventual summit G7 la Paris, în urma unor SMS-uri cu privire la acest subiect între Emmanuel Macron şi Donald Trump, informează news.ro.

Moscova ”nu” a primit vreo invitaţie în acest sens, a răspuns un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întrebat de AFP într-un briefing zilnic de presă.

Preşedintele american Donald Trump a postat marţi, pe reţeua sa de socializare Truth Social, o captură de ecran a unui mesaj pe care i l-a trimsi Emmanuel Macron.

”Acest mesaj privat este real”, a confirmat postului BFMTV anturajul şefului statului.

În acest SMS, preşedintele Republicii franceze îi propune omologului său american organizarea unui summit G7, joi, la Paris, la care i-ar putea invita, ”în marja” reuniunii, ”pe ruşi”, ceea ce ar putea constitui o premieră după aproape patru ani de Război în Ucraina.

”Prietenul meu, suntem total aliniaţi privind Siria. Putem face lucruri mari în Iran. Nu înţeleg ce vrei să faci în Groenlanda”, scrie şeful statului francez.

”Să luăm cina la Paris, joi, înainte să pleci înapoi în Statele Unite”, îi scrie preşedintele Republicii.

Potrivit anturajului lui Emmanuel Macron, acest mesaj ”demonstrează că preşedintele francez, atât în public, cât şi în privat, apără aceeaşi linie”.

De mai multe zile, Donald Trump exercită presiuni asupra Kievului şi Moscovei să pună capăt ostilităţilor, însă atacurile între cele două ţări continuă.

Marţi, autorităţile ucrainene au anunţat noi bombardamente ruse care privează de încălzire 5.600 de imobile rezidenţiale la Kiev, la o temperatură de -14°C.

Aceste noi atacuri ruseşti intervin la puţin timp după cel mai grav ataca al Moscovei asupra reţeleei energetice a Kievului de la începutul invaziei sale a Ucrainei, în urmă cu aproape patru ani, cel mai sângeros conflict în Euroipa de după cel de-al Doilea Război Mondial.