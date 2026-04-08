Kuweit susţine că se confruntă de câteva ore cu un ”val intens de atacuri” iraniene

Kuweitul a declarat miercuri că se confruntă cu un val de atacuri iraniene care au provocat pagube importante, după anunţarea unui armistiţiu între Iran şi Statele Unite, şi îndeamnă Iranul şi aliaţii săi să „înceteze imediat ostilităţile”, informează news.ro.

„De la ora 8 dimineaţa (şi ora Bucureştiului), apărarea aeriană kuweitiană se confruntă cu un val intens de atacuri ostile şi criminale conduse de Iran”, a declarat armata kuweitiană pe X, precizând că a detectat 28 de drone.

Aceste atacuri „au provocat pagube materiale importante infrastructurilor petroliere, centralelor electrice şi uzinelor de desalinizare”, a adăugat aceasta.