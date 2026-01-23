Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Laura Gherasim: ''Democraţia la judecată'' la Palatul Parlamentului

O.S.
Politică / 23 ianuarie, 20:26

Sursa foto: Facebook/Laura Gherasim

Sursa foto: Facebook/Laura Gherasim

Preşedintele comisiei pentru cercetarea abuzurilor, deputatul Laura Gherasim (AUR), anunţă organizarea evenimentului „Democraţia la judecată” la Parlament, în perioada 26-30 ianuarie. Ea precizează că vor avea loc cinci zile de audieri publice, pentru clarificări privind anularea alegerilor prezidenţiale, subliniind că demersul nu are caracter jurisdicţional şi nu substituie competenţele autorităţilor constituţionale. Scopul este clarificarea cadrului factual şi instituţional al deciziei, creşterea transparenţei decizionale, întărirea responsabilităţii publice şi reafirmarea respectului pentru drepturile fundamentale ale cetăţenilor, conform News.ro.

Preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, Laura Gherasim, anunţă cinci zile de audieri publice la Parlament pentru clarificări privind anularea alegerilor prezidenţiale, potrivit News.ro.

„În urma anulării alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024, cetăţenii au dreptul la claritate, responsabilitate şi adevăr instituţional. Împreună cu preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii din Senatul României, anunţ organizarea evenimentului public „Democraţia la judecată”, care se va desfăşura la Palatul Parlamentului, în perioada 26-30 ianuarie 2026, pe durata a cinci zile de audieri publice”, spune Laura Gherasim, relatează News.ro.

Ea precizează că scopul demersului este clarificarea completă a cadrului factual şi instituţional al deciziei de anulare a alegerilor, consolidarea transparenţei decizionale, întărirea responsabilităţii publice şi reafirmarea respectului pentru drepturile fundamentale ale cetăţenilor, potrivit News.ro.

„Audierile publice reprezintă un cadru formal de dialog instituţional şi civic, menit să clarifice elementele de interes public relevante pentru funcţionarea democraţiei, echilibrul instituţional şi restabilirea încrederii în statul de drept. Evenimentul este public, iar concluziile vor fi sintetizate într-un document accesibil publicului. Demersul nu are caracter jurisdicţional şi nu substituie competenţele autorităţilor constituţionale”, afirmă deputatul Laura Gherasim, preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, conform News.ro.

