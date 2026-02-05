Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Lavrov: "Vladimir Putin este dispus să-i răspundă la telefon lui Emmanuel Macron"

S.B.
Internaţional / 5 februarie, 20:54

Lavrov: ”Vladimir Putin este dispus să-i răspundă la telefon lui Emmanuel Macron”

Vladimir Putin este dispus să răspundă unui apel telefonic din partea omologului său francez Emmanuel Macron pentru discuţii „serioase”, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, calificând în acelaşi timp drept „diplomaţie patetică” declaraţiile liderului francez privind o posibilă reluare a dialogului cu Moscova, informează news.ro.

În acelaşi timp, el a susţinut că există contacte între Moscova şi unii lideri din UE, dar aceştia cer să nu fie dezvăluite public.

„Dacă vrei să vorbeşti şi să vorbeşti serios despre ceva, atunci sună. Putin va răspunde întotdeauna la telefon. El ascultă toate propunerile”, a afirmat Lavrov într-un interviu acordat postului rus de televiziune RT.

„Macron, în urmă cu aproximativ două săptămâni, a declarat din nou: «Îl voi suna pe Putin într-o zi». Nu este serios, ştiţi, este un fel de diplomaţie patetică”, a adăugat el.

Pe de altă parte, în acelaşi interviu pentru RT, în care a reluat multe dintre poziţiile propagandistice şi antioccidentale ale Kremlinului, Lavrov susţine că există liderii europeni care menţin contactele cu Rusia, dar solicită să nu se facă publice aceste discuţii, unii dintre ei comunicând „în secret”, relatează TASS.

„Avem contacte cu unii lideri europeni. Ei sună şi cer să nu se facă publică informaţia despre aceste discuţii. Unii vin aici şi iau legătura „în secret”, a spus el.

Singurii lideri din UE care au venit la Moscova în ultimii ani - iar prezenţa lor a fost publică - sunt premierii Ungariei şi Slovaciei, Viktor Orban şi respectiv Robert Fico.

Ministrul rus a precizat însă că poziţia UE în cadrul contactelor secrete cu Rusia nu diferă de cea publică. „Nimic din ceea ce ne comunică partenerii europeni în cadrul acestor contacte închise şi confidenţiale nu diferă de ceea ce spun public. Sunt aceleaşi apeluri: „Să terminăm”; „Trebuie să facem ceva”, a subliniat Lavrov.

„Nu văd nicio poziţie din partea Europei. Au căzut în propria capcană. Au adoptat o poziţie fără compromisuri: „înfrângerea strategică a Rusiei”, „Ucraina nu poate pierde, iar Rusia nu poate câştiga, altfel Europa îşi va pierde prestigiul”, a continuat şeful MAE rus.

În acelaşi timp, Lavrov i-a acuzat pe europeni că încearcă să saboteze negocierile care s-au conturat între Rusia şi SUA cu privire la Ucraina. „Tot ceea ce fac ei acum este să împiedice şi să saboteze negocierile care s-au conturat între noi şi americani, iar acum li se alătură şi reprezentanţii ucraineni”, a menţionat şeful diplomaţiei ruse al cărui interviu a fost difuzat în ziua în care negocierile trilaterale de la Abu Dhabi, între ruşi şi ucraineni, cu medierea SUA, nu s-au soldat cu rezultate notabile în afară de un nou schimb de prizonieri şi de reluarea dialogului militar la nivel înalt între Washington şi Moscova.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

05 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 februarie

adb