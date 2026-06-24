Le Figaro: Marine Le Pen îl critică pe Donald Trump

Marine Le Pen, preşedinta grupului parlamentar al partidului de extremă dreaptă Rassemblement National (RN) din Franţa, a lansat o serie de critici la adresa preşedintelui american Donald Trump, acuzându-l că nu şi-a respectat angajamentele electorale privind politica externă, în special în ceea ce priveşte conflictul din Iran, relatează Le Figaro.

Liderul opoziţiei franceze a subliniat că, deşi extrema dreaptă a salutat iniţial intenţia lui Trump de a rupe legăturile cu politicile imperialiste, acţiunile sale recente au avut efecte contraproductive, potrivit sursei citate.

„Atunci când un politician este ales, el trebuie să-şi respecte angajamentele. Prin Războiul din Iran, Donald Trump a făcut inversul a ceea ce a promis”, a declarat Marine Le Pen. Aceasta a adăugat că Iranul iese din această confruntare „mai puternic decât era înainte”, indicând posibila deblocare a activelor financiare şi menţinerea capacităţilor militare ale Teheranului ca fiind elemente de îngrijorare pe plan global, conform sursei menţionate.

Pe lângă dosarul iranian, Le Pen a abordat situaţia din Liban şi acţiunile militare ale Israelului, contestând strategia actuală şi solicitând o retragere israeliană combinată cu dezarmarea treptată a grupării Hezbollah. În plus, referitor la conflictul din Ucraina, politiciana franceză a reafirmat sprijinul pentru dreptul internaţional şi suveranitatea statelor, avertizând asupra riscului declanşării unui conflict global major în absenţa unei conferinţe de pace, notează Le Figaro.