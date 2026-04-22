Leicester, fostă campioană, a retrogradat oficial în liga a treia engleză

La zece ani de la câştigarea titlului în Premier League, Leicester a retrogradat în liga a treia engleză.

După ce a retrogradat în Championship (liga a doua) în sezonul trecut, Leicester a retrogradat oficial în League One (liga a treia) marţi seara, în urma remizei de pe teren propriu (2-2) împotriva echipei Hull City, în ciuda intrării în teren a foştilor jucători din Ligue 1, Jordan Ayew şi Stephy Mavididi.

Cu 42 de puncte şi două etape înainte de final, „Foxes” nu mai pot ajunge pe Blackburn Rovers (49 de puncte), prima echipă care nu riscă retrogradarea.

Ei vor însoţi în Divizia 3 engleză - unde au evoluat doar o singură dată în istoria lor, în sezonul 2007-2008 - echipa Sheffield Wednesday, ultima clasată, condamnată încă din februarie după ce a suferit o penalizare de 18 puncte.

Leicester a fost împovărată de cele 6 puncte care i-au fost retrase, ca sancţiune pentru încălcările financiare comise în trecut.

Pe lângă titlul de campioană a Angliei din 2016, clubul a ajuns în sferturile de finală ale Ligii Campionilor în 2017 şi a câştigat Cupa Angliei în 2021, învingând Chelsea în finală (1-0).