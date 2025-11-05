Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Li Qiang: Până în 2030, economia Chinei va depăşi 23.870 miliarde de dolari

T.B.
Internaţional / 5 noiembrie, 12:28

Li Qiang: Până în 2030, economia Chinei va depăşi 23.870 miliarde de dolari

Până în 2030, economia Chinei va depăşi 170.000 miliarde de yuani (23.870 miliarde de dolari), a anunţat miercuri premierul Li Qiang, reprezentând o oportunitate majoră la nivel mondial, în contextul sporirii restricţiilor comerciale pe plan global, transmite Reuters.

În discursul rostit în Shanghai, la deschiderea China International Import Expo (CIIE), cel mai mare târg de import din statul asiatic, Li a criticat taxele vamale şi a spus că Beijingul vrea să reformeze sistemul comercial global, pentru a-l face mai echitabil şi mai transparent, în special pentru ţările în curs de dezvoltare.

"Taxele vamale subminează semnificativ reglementările comerciale şi economia mondială, perturbând de asemenea operarea normală a companiilor din diverse ţări", a spus premierul chinez, fără a menţiona Statele Unite.

"În următorii cinci ani, economia Chinei ar urma să depăşească 170.000 miliarde de yuani, ceea ce va reprezenta o nouă contribuţie important la creşterea economiei globale", a adăugat Li.

Beijingul anunţase că PIB-ul Chinei va depăşi anul acesta 140.000 miliarde de yuani, iar proiecţiile până în 2030 sunt în linie cu propunerile pentru următorul plan pe cinci ani, care prevede o creştere anuală de 4,17% în următorii cinci ani.

Deşi furnizarea pe plan global de bunuri produse în China este în creştere, contribuţia sa la cererea mondială este mai puţin semnificativă, importurile înregistrând o creştere redusă, o dinamică care alimentează tensiunile comerciale pe plan extern şi presiunile deflaţioniste pe plan extern, consideră economiştii.

Anul acesta, comerţul mondial a fost sever perturbat de taxele vamale impuse de preşedintele Donald Trump, care au dus la escaladarea războiului comercial între primele economii mondiale.

Preşedintele Donald Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu liderul chinez Xi Jinping pentru a încerca să ajungă la un armistiţiu comercial. Statele Unite au fost de acord să reducă unele taxe vamale impuse mărfurilor chinezeşti şi să suspende unele restricţii la export, în timp ce Beijingul a fost de acord să suspende noile restricţii la export la minerale din pământuri rare şi să reia achiziţiile de soia boabe din SUA.

Dar analiştii spun că ar putea fi doar un armistiţiu comercial fragil, într-un război comercial ale cărui rădăcini nu au fost încă rezolvate.

În discursul său, Li a declarat că statul chinez vrea să majoreze importurile de produse de înaltă calitate şi a subliniat în mod repetat deschiderea faţă de comerţ şi afaceri.

"Să lăsăm companiile din întreaga lume să se dezvolte semnificativ în China", a declarat premierul.

Excedentul comercial al Chinei ar urma să depăşească nivelul record de anul trecut de aproximativ un miliard de dolari, exportatorii compensând taxele vamale americane vânzând mai mult în restul lumii.

În septembrie, exporturile către SUA au scăzut în ritm anual cu 27%, în timp ce livrările către Uniunea Europeană, sud-estul Asiei şi Africa au urcat cu 14%, 16% şi, respectiv, 56%.

Peste 155 ţări, regiuni şi organizaţii intenţionează să participe la ediţia din acest an a CIIE, a anunţat Ministerul Comerţului. Vor lua parte peste 4.100 de companii externe, pentru al şaptelea an consecutiv firmele din SUA având cea mai mare zonă expoziţională.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  cincinalul in patru ani si jumatate
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 12:54)

    septembrie -27% in ritm anual ,da asa se pare veti avea o crestere economica de -5 % anuala nu de +4 asa cum mint in general comunistii , "Deşi furnizarea pe plan global de bunuri produse în China este în creştere, contribuţia sa la cererea mondială este mai puţin semnificativă, importurile înregistrând o creştere redusă, o dinamică care alimentează tensiunile comerciale " aici e buba si chinejii stiu asta dar se incurajeaza singuri.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 noiembrie
Ediţia din 05.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0851
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4290
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4608
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7690
Gram de aur (XAU)Gram de aur565.0116

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb