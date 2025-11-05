Li Qiang: Până în 2030, economia Chinei va depăşi 23.870 miliarde de dolari

Până în 2030, economia Chinei va depăşi 170.000 miliarde de yuani (23.870 miliarde de dolari), a anunţat miercuri premierul Li Qiang, reprezentând o oportunitate majoră la nivel mondial, în contextul sporirii restricţiilor comerciale pe plan global, transmite Reuters.

În discursul rostit în Shanghai, la deschiderea China International Import Expo (CIIE), cel mai mare târg de import din statul asiatic, Li a criticat taxele vamale şi a spus că Beijingul vrea să reformeze sistemul comercial global, pentru a-l face mai echitabil şi mai transparent, în special pentru ţările în curs de dezvoltare.

"Taxele vamale subminează semnificativ reglementările comerciale şi economia mondială, perturbând de asemenea operarea normală a companiilor din diverse ţări", a spus premierul chinez, fără a menţiona Statele Unite.

"În următorii cinci ani, economia Chinei ar urma să depăşească 170.000 miliarde de yuani, ceea ce va reprezenta o nouă contribuţie important la creşterea economiei globale", a adăugat Li.

Beijingul anunţase că PIB-ul Chinei va depăşi anul acesta 140.000 miliarde de yuani, iar proiecţiile până în 2030 sunt în linie cu propunerile pentru următorul plan pe cinci ani, care prevede o creştere anuală de 4,17% în următorii cinci ani.

Deşi furnizarea pe plan global de bunuri produse în China este în creştere, contribuţia sa la cererea mondială este mai puţin semnificativă, importurile înregistrând o creştere redusă, o dinamică care alimentează tensiunile comerciale pe plan extern şi presiunile deflaţioniste pe plan extern, consideră economiştii.

Anul acesta, comerţul mondial a fost sever perturbat de taxele vamale impuse de preşedintele Donald Trump, care au dus la escaladarea războiului comercial între primele economii mondiale.

Preşedintele Donald Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu liderul chinez Xi Jinping pentru a încerca să ajungă la un armistiţiu comercial. Statele Unite au fost de acord să reducă unele taxe vamale impuse mărfurilor chinezeşti şi să suspende unele restricţii la export, în timp ce Beijingul a fost de acord să suspende noile restricţii la export la minerale din pământuri rare şi să reia achiziţiile de soia boabe din SUA.

Dar analiştii spun că ar putea fi doar un armistiţiu comercial fragil, într-un război comercial ale cărui rădăcini nu au fost încă rezolvate.

În discursul său, Li a declarat că statul chinez vrea să majoreze importurile de produse de înaltă calitate şi a subliniat în mod repetat deschiderea faţă de comerţ şi afaceri.

"Să lăsăm companiile din întreaga lume să se dezvolte semnificativ în China", a declarat premierul.

Excedentul comercial al Chinei ar urma să depăşească nivelul record de anul trecut de aproximativ un miliard de dolari, exportatorii compensând taxele vamale americane vânzând mai mult în restul lumii.

În septembrie, exporturile către SUA au scăzut în ritm anual cu 27%, în timp ce livrările către Uniunea Europeană, sud-estul Asiei şi Africa au urcat cu 14%, 16% şi, respectiv, 56%.

Peste 155 ţări, regiuni şi organizaţii intenţionează să participe la ediţia din acest an a CIIE, a anunţat Ministerul Comerţului. Vor lua parte peste 4.100 de companii externe, pentru al şaptelea an consecutiv firmele din SUA având cea mai mare zonă expoziţională.