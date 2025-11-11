Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Libanul l-a eliberat pe fiul fostului lider libian Gaddafi

S.B.
Internaţional / 11 noiembrie, 10:37

Libanul l-a eliberat pe fiul fostului lider libian Gaddafi

Hannibal Gaddafi, cel mai tânăr fiu al defunctului lider libian Muammar Gaddafi, a fost eliberat luni după aproape un deceniu de detenţie fără proces în Liban, unde a fost învinovăţit pentru dispariţia unui cleric musulman şiit, a anunţat agenţia naţională de presă libaneză, potrivit news.ro.

Hannibal Gaddafi a fost răpit în 2015 de militanţi, în Siria, unde trăia în exil împreună cu soţia sa libaneză şi copiii după moartea tatălui său în timpul revoltei care a izbucnit în Libia în 2011.

Autorităţile libaneze l-au arestat în acelaşi an şi l-au acuzat că a ascuns informaţii despre soarta imamului Moussa al-Sadr, un cleric şiit libanez care a dispărut împreună cu însoţitorii săi în timpul unei călătorii în Libia în 1978.

Hannibal avea doar doi ani când Sadr a dispărut şi nu a ocupat niciun post oficial de rang înalt în Libia la vârsta adultă. Organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului au denunţat circumstanţele detenţiei sale, calificând acuzaţiile drept „false”.

În 2023, Gaddafi a început o grevă a foamei pentru a protesta faţă de încarcerarea sa, iar starea sa de sănătate i s-a deteriorat, necesitând spitalizare.

Luna trecută, justiţia libaneză a ordonat eliberarea sa şi a stabilit cauţiunea la 11 milioane de dolari. Avocaţii săi au făcut apel, iar instanţa a redus cauţiunea la 900.000 de dolari, potrivit unei surse judiciare libaneze. Această decizie actualizată a ridicat şi interdicţia de călătorie care îi era impusă lui Gaddafi.

„Eliberarea lui Kadhafi a avut loc după ce avocaţii săi au plătit cauţiunea”, a precizat agenţia naţională de presă.

Guvernul de Uniune Naţională (GNU) al lui Abdulhamid al-Dbeibah, cu sediul la Tripoli, şi-a exprimat recunoştinţa faţă de preşedintele libanez şi preşedintele Parlamentului pentru „colaborarea care a dus la eliberarea lui Gaddafi”.

Dispariţia misterioasă a clericului musulman Sadr în urmă cu aproape jumătate de secol a declanşat decenii de acuzaţii între Libia şi Liban.

În comunicatul său, GNU a salutat „intenţiile sincere exprimate de liderii libanezi de a reactiva relaţiile diplomatice între cele două ţări şi de a dezvolta cooperarea în domeniile politic, economic şi de securitate”.

adb