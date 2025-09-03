Libra Internet Bank finanţează cu 35,5 milioane euro faza a şasea a Exigent Plaza Residence

Libra Internet Bank a anunţat că a acordat o finanţare de 35,5 milioane de euro pentru construcţia fazei a şasea a ansamblului rezidenţial Exigent Plaza Residence, dezvoltat de Exigent Park SRL în vestul Capitalei, potrivit unui comunicat al băncii. Proiectul cuprinde cinci imobile şi un total de 738 de locuinţe.

Situat pe Bulevardul Timişoara, ansamblul include garsoniere şi apartamente cu două, trei şi patru camere, locuri de parcare subterane şi supraterane, dar şi facilităţi precum spaţiu comercial, grădiniţă, loc de joacă şi zone verzi.

„Finanţarea acordată de Libra Internet Bank pentru extinderea Exigent Plaza Residence evidenţiază obiectivul nostru de a susţine domeniul Real Estate, prin parteneriate cu dezvoltatorii imobiliari care livrează proiecte rezidenţiale solide şi care aduc un plus de valoare comunităţii”, a declarat Cristina Mahika-Voiconi, Director General al Libra Internet Bank.

La rândul său, Mihai Măcelaru, CEO ALFA GROUP, a precizat: „Implicarea financiară pentru faza a şasea nu doar susţine dezvoltarea acestui ansamblu, ci reflectă un angajament comun de a livra proiecte durabile, relevante pentru comunitate şi aliniate celor mai înalte standarde de calitate şi transparenţă”.