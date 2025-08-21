Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Liderii europeni şi Trump au discutat la Casa Albă despre aderarea Ucrainei la UE

I.S.
Internaţional / 21 august, 16:40

Liderii europeni şi Trump au discutat la Casa Albă despre aderarea Ucrainei la UE

Liderii europeni, reuniţi luni la Casa Albă alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi de preşedintele american Donald Trump, au discutat nu doar despre sprijinul pentru Ucraina, ci şi despre perspectivele extinderii Uniunii Europene, inclusiv procesul de aderare al Kievului, care ar putea funcţiona ca o garanţie de securitate pentru această ţară, a confirmat o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, citată de EFE.

„Liderii europeni au discutat cu preşedintele Trump şi cu preşedintele Zelenski despre posibilităţile de extindere a UE”, a declarat Arianna Podesta, subliniind că procesul de aderare a Ucrainei are o importanţă majoră, inclusiv în contextul negocierilor privind garanţiile de securitate.

Întâlnirea a avut loc la scurt timp după summitul dintre Trump şi Vladimir Putin, în Alaska, unde liderul rus ar fi prezentat condiţiile sale pentru pace, printre care retragerea Ucrainei din Donbas, în schimbul îngheţării frontului pe restul teritoriului şi a unor garanţii de securitate oferite Kievului de state occidentale, dar în afara NATO.

În cadrul discuţiilor, Zelenski a solicitat sprijinul lui Trump pentru a convinge Ungaria să nu blocheze procesul de aderare a Ucrainei la UE. Premierul Viktor Orban se opune pe fondul tensiunilor legate de minoritatea maghiară din Transcarpatia, al temerilor economice şi al conflictului cu Bruxelles-ul privind fondurile europene şi statul de drept.

În timp ce majoritatea statelor UE susţin avansarea negocierilor, Comisia Europeană şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, au făcut apel ca Ucraina să îşi continue drumul european. Pe 12 august, toate statele membre, cu excepţia Ungariei, au reiterat dreptul Kievului „de a-şi alege propriul destin” şi şi-au reafirmat sprijinul pentru aderare.

Acord

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de esop în data de 21.08.2025, 16:56)

    Planul este in plina desfasurare .Vechile cutume dispar datorita invaziei provocate de sovietici .Asa cum va tot zic de o buna bucata de vreme Imperiul se reface iar o data cu intrarea Ucrainei in UE(partea ramasa - se stia inca de la bun inceput)toate celalate natiuni europe non UE se vor integra si ele Rusia nemaiavind acces in Europa .

