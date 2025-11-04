Liderii industriei de apărare a NATO se reunesc la Bucureşti pentru Forumul NATO-Industry 2025

Forumul NATO-Industry 2025 are loc la Bucureşti în perioada 5-6 noiembrie şi reuneşte peste 800 de participanţi din 26 de state NATO şi partenere, inclusiv peste 300 de companii din industria de apărare, potrivit News.ro.

Evenimentul este organizat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) şi de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovaţie şi Armament din cadrul Statului Major Internaţional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor participa joi, 6 noiembrie, la deschiderea oficială, alături de ministrul apărării, Liviu-Ionuţ Moşteanu, şi de Tarja Jaakkola, asistenta secretarului general NATO pentru Industria de Apărare, Inovare şi Armamente.

Potrivit Ministerului Apărării, obiectivele principale ale forumului vizează identificarea de soluţii inovatoare pentru creşterea capacităţii de apărare a Alianţei, extinderea producţiei în domeniul militar şi valorificarea tehnologiilor cu dublă utilizare.

Prin găzduirea acestui eveniment, România îşi reconfirmă angajamentul de a sprijini dialogul strategic dintre NATO şi industria de apărare.