Newsletter
Liderii UE felicită Ucraina de Ziua Independenţei şi îi urează un viitor "liber" şi "împreună"

T.B.
Internaţional / 24 august, 17:50

Liderii UE felicită Ucraina de Ziua Independenţei şi îi urează un viitor "liber" şi "împreună"

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, i-au felicitat duminică pe ucraineni cu ocazia Zilei Independenţei şi le-au transmis ucrainenilor dorinţa lor pentru o Ucraină "liberă, democratică şi independentă", precum şi pentru o Ucraină în cadrul Uniunii Europene (UE), informează EFE.

"O Ucraină liberă, democratică şi independentă. Pentru asta luptaţi. Pentru asta tindem. Suntem alături de voi, cât timp este nevoie. Pentru că o Ucraină liberă este o Europă liberă", a declarat Von der Leyen într-un mesaj pe reţelele de socializare alături de o imagine cu steagul ucrainean, potrivit sursei.

La rândul său, Costa a publicat un videoclip cu subtitrări în limba ucraineană în care subliniază că "curajul şi speranţa voastră pentru pace ne inspiră pe toţi. Suntem alături de voi, cot la cot. Viitorul nostru este împreună în Uniunea Europeană", relatează EFE.

Pe reţelele sale de socializare, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a mulţumit numeroşilor demnitari străini pentru felicitările adresate cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Zilei Independenţei, între care Papei Leon al XIV-lea, preşedintelui SUA Donald Trump, preşedintelui Turciei Recep Tayyip Erdogan, preşedintelui Chinei Xi Jinping şi regelui Charles al III-lea.

Mai mulţi lideri europeni au transmis totodată urările lor, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele Lituaniei Gitanas Nauseda şi prim-ministrul suedez Ulf Kristersson.

Prim-ministrul canadian Mark Carney s-a deplasat la Kiev cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei. Într-un mesaj pe Twitter, el a declarat că ţara sa îşi va spori sprijinul pentru Ucraina şi eforturile sale în direcţia unei păci "drepte şi durabile".

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.08.2025, 18:03)

    Nu numai liderii UE dar si Trump si Rubio care ne spun in clar cum Zelenski nu va pierde razboiul dar si XI care trimite si el felicitari

