Liderul AfD afirmă că Putin nu reprezintă o ameninţare pentru Germania

Unul dintre liderii partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a declarat că Rusia lui Vladimir Putin nu reprezintă o ameninţare pentru ţara sa, în schimb Polonia ar putea reprezenta o ameninţare, potrivit news.ro.

Comentariile, care se fac ecou mesajelor Kremlinului, vin într-un moment în care politicienii germani de centru avertizează din ce în ce mai des că AfD îşi foloseşte influenţa crescândă pentru a acţiona ca un purtător de cuvânt al lui Putin în Germania, o afirmaţie pe care liderii AfD o neagă cu tărie.

Putin „nu mi-a făcut nimic”, a declarat Tino Chrupalla, co-preşedintele AfD, la televiziunea publică germană. „Nu văd niciun pericol pentru Germania din partea Rusiei în acest moment”, a spus el.

Chrupalla a continuat insistând că orice ţară poate reprezenta o potenţială ameninţare pentru Germania. „Luaţi Polonia, de exemplu”, a spus Chrupalla, invocând refuzul Varşoviei de a extrăda un cetăţean ucrainean suspectat de autorităţile germane de sabotarea conductelor de gaz Nord Stream în 2022. „Polonia poate fi, de asemenea, o ameninţare pentru noi”, a conchis Chrupalla.

Politicienii germani de centru prezintă din ce în ce mai mult AfD ca un partid care reprezintă interesele Rusiei din interiorul Germaniei, unii mergând până la a susţine că Kremlinul profită de accesul partidului la informaţii oficiale pentru spionaj. Marc Henrichmann, preşedintele conservator al comisiei de supraveghere a serviciilor secrete din Bundestag, a declarat că el crede că Rusia face exact acest lucru.

„Rusia îşi exercită în mod natural influenţa evidentă în parlament, în special în AfD, pentru a spiona şi a obţine informaţii sensibile”, a declarat recent Henrichmann pentru ziarul german Handelsblatt. „AfD se lasă cu recunoştinţă folosit de Putin pentru această trădare”, a spus deputatul CDU.

Chrupalla a respins cu tărie aceste acuzaţii. „Ne acuză de lucruri pe care nu le pot dovedi niciodată şi consider că este perfid”, a declarat el în emisiunea de la postul public de televiziune.

Comentariile lui Chrupalla vin în contextul în care liderii AfD sunt implicaţi într-o dispută internă cu privire la un grup de politicieni ai partidului care planificau o deplasare în Rusia pentru a participa la o conferinţă internaţională a ţărilor BRICS la Soci. Celălalt preşedinte al AfD, Alice Weidel - care a încercat să îmbunătăţească imaginea partidului, să îi ţină în frâu oe unii dintre cei mai vădiţi politicieni pro-ruşi ai formaţiunii şi să se apropie de administraţia Donald Trump - a încercat să-i împiedice pe colegii săi să participe la reuniunea din Rusia, semnalând o divizare tot mai mare în interiorul partidului său cu privire la măsura în care ar trebui să se extindă sprijinul pentru Moscova. „Nu ar trebui să continuăm aşa”, a declarat ea marţi reporterilor din Bundestag. „Nu ne putem permite şi nu vrem să o facem”, a asigurat şefa AfD.