Liderul opoziţiei venezuelene María Corina Machado va vizita Casa Albă joi

S.B.
Internaţional / 13 ianuarie, 14:24

Liderul opoziţiei venezuelene María Corina Machado va vizita Casa Albă joi

Liderul opoziţiei venezuelene María Corina Machado, câştigătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 2025, are programată o întâlnire cu preşedintele Donald Trump joi, a declarat un înalt oficial al Casei Albe, potrivit news.ro.

Vizita sa la Casa Albă are loc în contextul în care preşedintele a refuzat să o susţină după atacurile militare americane din Caracas şi capturarea liderului ţării, Nicolas Maduro, al cărui vicepreşedinte, Delcy Rodríguez, a fost investit în funcţia de preşedinte interimar.

La scurt timp după operaţiunea din 3 ianuarie, Trump a declarat că Machado ar avea dificultăţi în a conduce Venezuela, afirmând că ea nu se bucură de sprijinul sau respectul poporului. Machado are însă ceva ce Trump râvneşte de mult timp: un premiu Nobel.

Ea a sugerat că i-ar oferi premiul preşedintelui american, iar acesta a spus că ar fi o „onoare” să îl primească, deşi Institutul Nobel din Norvegia a declarat că premiul nu poate fi transferat.

Întrebat vineri dacă primirea premiului lui Machado l-ar face să-şi reconsidere opinia despre rolul ei în Venezuela, Trump nu a răspuns direct. „Va trebui să vorbesc cu ea. S-ar putea să fie implicată într-un anumit aspect al acestui lucru. Va trebui să vorbesc cu ea. Cred că este foarte frumos că vrea să vină. Şi asta este, din câte înţeleg, motivul”, a declarat preşedintele pentru Kaitlan Collins de la CNN, în timpul unei întâlniri cu directorii companiilor petroliere la Casa Albă.

„Nu pot să mă gândesc la nimeni în istorie care ar merita mai mult decât mine Premiul Nobel. Şi nu vreau să mă laud, dar nimeni altcineva nu a pus capăt războaielor”, a spus Trump.

Duminică, Trump şi-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a se întâlni cu Rodriguez „la un moment dat”.

„Colaborăm foarte bine cu conducerea şi vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a declarat el reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One.

Săptămâna trecută, Trump a anunţat pe Truth Social că anulează a doua serie de atacuri asupra Venezuelei, având în vedere cooperarea ţării cu SUA şi eliberarea prizonierilor politici.

Vineri, în timpul unei întâlniri cu directorii companiilor petroliere, el a numit Venezuela un aliat „în acest moment”, reiterând că nu crede că un al doilea atac este necesar.

Trump, care a declarat că SUA vor „conduce” Venezuela, a sugerat că acest aranjament ar putea dura ani de zile, declarând într-un interviu acordat săptămâna trecută pentru The New York Times: „Numai timpul va spune”.

