Liderul PNL Vaslui a fost audiat la DNA Iaşi în dosarul omului de afaceri Fănel

Preşedintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, trezorier al partidului, s-a prezentat joi la sediul DNA Iaşi, unde a fost chemat în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos a fost reţinut, alături de alte trei persoane, pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă, ambele în formă continuată, potrivit News.ro.

Barbu nu a făcut declaraţii presei, afirmând doar că nu ştie motivul pentru care a fost citat de procurori.

Conform DNA, Fănel Bogos ar fi încercat să intervină la diverse persoane pentru a obţine retragerea sancţiunilor aplicate de DSVSA Vaslui şi schimbarea din funcţie a directorului instituţiei, după ce una dintre fermele sale de pui a fost afectată de un focar de salmoneloză, cauzat de încălcarea normelor sanitar-veterinare. Deşi Bogos a depus documente pentru despăgubiri, dosarul i-a fost respins.

În contextul anchetei, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că premierul Ilie Bolojan nu are legătură cu dosarul, deşi numele său a fost menţionat în spaţiul public. Ea a confirmat însă că Mihai Barbu şi Fănel Bogos au avut o întâlnire de 15 minute la Palatul Victoria, pe 23 septembrie, „nu în Modrogan”, la solicitarea liderului PNL Vaslui, pentru „chestiuni politice, de organizare la nivelul filialei”.