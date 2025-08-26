Lidl extinde parteneriatele locale şi lansează campania cu familia Lucescu

Lidl România îşi consolidează angajamentul pentru prospeţime şi calitate prin extinderea colaborărilor cu producătorii locali de carne şi peşte, potrivit unui comunicat al companiei. Carnea de pui şi aproape toată carnea de porc comercializată în magazinele Lidl provin de la furnizori din ţara noastră, retailerul colaborând în prezent cu 14 parteneri locali.

Pe lângă diversificarea sortimentului, Lidl aduce la raft două produse noi cu provenienţă românească - bacon fin feliat şi crap proaspăt. Baconul este o premieră pe piaţa de retail local, fiind realizat din piept de porc tăiat în felii foarte subţiri, iar crapul va fi furnizat de producători români şi va fi disponibil în magazine din luna septembrie.

Pentru a marca extinderea sortimentului, Lidl a lansat şi o nouă campanie, „Carne pentru toţi şi toţi pentru carne”, avându-i ca ambasadori pe Mircea, Răzvan şi Matei Lucescu. Campania aduce în prim-plan atmosfera meselor de familie, gătitul fiind prezentat ca un „sport de echipă”.

„Campania reconfirmă rolul Lidl ca partener de încredere pentru mesele românilor şi îi încurajează pe clienţi să transforme fiecare masă într-un moment de colaborare şi bucurie împărtăşită între membrii familiei”, a transmis compania.

Lidl deţine peste 370 de magazine şi 6 centre logistice în România, având peste 13.000 de angajaţi, iar la nivel internaţional operează în 31 de ţări, cu peste 12.600 de magazine.