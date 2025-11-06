Liga Campionilor: Pafos a învins Villarreal, scor 1-0

Echipa cipriotă Pafos, cu Vlad Dragomir integralist, a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formaţia Villarreal, în grupa principală a Ligii Campionilor, potrivit news.ro.
Este prima victorie a echipei cipriote în faza grupelor Ligii Campionilor.
Unicul gol al meciului a fost marcat de Luckaseen, în minutul 47.
Într-un alt meci, Qarabag şi Chelsea au remizat, scor 2-2. Pentru Qarabag au marcat Andrade (29) şi Jankovic (39-penalti), iar pentru Chelsea au punctat Estevao (16) şi Garnacho (53).
De la ora 22.00 se joacă meciurile:
Ajax - Galatasaray
Benfica - Bayer Leverkusen
FC Bruges - FC Barcelona
Inter Milano - Kairat Almaty
Manchester City - Borussia Dortmund
Olympique Marseille - Atalanta
Newcastle - Athletic Bilbao.
