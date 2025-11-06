Liga Campionilor: Pafos a învins Villarreal, scor 1-0

Echipa cipriotă Pafos, cu Vlad Dragomir integralist, a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formaţia Villarreal, în grupa principală a Ligii Campionilor, potrivit news.ro.

Este prima victorie a echipei cipriote în faza grupelor Ligii Campionilor.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Luckaseen, în minutul 47.

Într-un alt meci, Qarabag şi Chelsea au remizat, scor 2-2. Pentru Qarabag au marcat Andrade (29) şi Jankovic (39-penalti), iar pentru Chelsea au punctat Estevao (16) şi Garnacho (53).

De la ora 22.00 se joacă meciurile:

Ajax - Galatasaray

Benfica - Bayer Leverkusen

FC Bruges - FC Barcelona

Inter Milano - Kairat Almaty

Manchester City - Borussia Dortmund

Olympique Marseille - Atalanta

Newcastle - Athletic Bilbao.