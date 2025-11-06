Liga Campionilor: Victorie pentru Interul lui Chivu. FC Barcelona, remiză cu FC Bruges, scor 3-3

Formaţia Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, miercuri, cu scorul de 2-1, echipa Kairat Almaty, în etapa principală a Ligii Campionilor, potrivit news.ro.
Tot miercuri, FC Barcelona a reuşit doar o remiză cu FC Bruges, scor 3-3.
Rezultate de miercuri, din grupa principală a Ligii Campionilor:
Ajax - Galatasaray 0-3
A marcat: Osimhen (59, 65-penalti, 78-penalti)
Benfica - Bayer Leverkusen 0-1
A marcat: Schick (65)
FC Bruges - FC Barcelona 3-3
Au marcat: Tresoldi (6), Forbs (17, 64) / Torres (8), Yamal (61), Tzolis (73 - autogol)
Inter Milano - Kairat Almaty 2-1
Au marcat: Lautaro Martinez (45), Carlos Augusto (67) / Arad (56)
Manchester City - Borussia Dortmund 4-1
Au marcat: Foden (22, 57), Haaland (29), Cherki (90+1) / Anton (72)
Olympique Marseille - Atalanta 0-1
A marcat: Samardzic (90)
Newcastle - Athletic Bilbao.2-0
Au marcat: Burn (11), Joelinton (49).
Opinia Cititorului