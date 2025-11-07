Liga Europa: FC Basel - FCSB 3-1

Echipa bucureşteană FCSB a pierdut joi, în deplasare, scor 1-3, confruntarea cu echipa elveţiană FC Basel, în a patra etapă a grupei din Liga Europa. Roş-albaştrii au evoluat în zece din minutul 12.

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat că este puţin dezamăgit, el precizând că a simţit că formaţia bucureşteană a avut posibilitatea de a obţine mai mult.

„Sunt puţin dezamăgit, pentru că am simţit că am avut posibilitatea de a scoate mai mult din meciul acesta. Am primit cartonaşul roşu, după care penaltiul, dar băieţii nu au cedat. Au arătat caracter, au reuşit să egaleze şi asta nu a fost uşor.

Basel e o echipă bună, e un stadion complicat. După 2-1 am avut din nou o ocazie mare. La sfârşitul zilei contează rezultatul şi rămânem trişti. Bună este atitudinea de pe parcursul celor 90 de minute. Trebuie să învăţăm din anumite erori pe care le-am comis. Nu putem să comparăm acest meci cu altele.

(n.r. despre golul lui Olaru) Poate unul dintre cele mai frumoase din acest sezon de Europa League. A jucat bine, ca şi alţi jucători, însă el a fost excepţional.

Nu cred că este o greşeală la Ngezana. Nu o văd ca pe o eroare. Ngezana joacă de 80-90 de meciuri şi nu putem să-l judecăm”, a declarat antrenorul FCSB-ului.