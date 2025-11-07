Liga Europa: Victorie categorică pentru Răzvan Lucescu şi PAOK, scor 4-0 cu Young Boys

Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Young Boys, într-un meci din faza principală a Ligii Europa, informează news.ro.

Tot joi, VfB Stuttgart a învins Feyenoord cu 2-0, cu goluri marcate pe final, într-o partidă arbitrată de Horaţiu Feşnic.

Rezultate din Liga Europa:

Aston Villa - Maccabi Tel Aviv 2-0

Au marcat: Maatsen "45+1, Malen '59 (penalti)

Bologna - SK Brann 0-0

Ferencvaros - Ludogoreţ 3-1

Au marcat: Kanichowsky '32, Cadu '53, Joseph '87 / Son "78

PAOK Salonic - Young Boys 4-0

Au marcat: Bianco '54, Giakoumakis '67, Konstantelias '72, Baba "76

În minutul 5, de la oaspeţi a fost eliminat Gigovic.

Glasgow Rangers - AS Roma 0-2

A marcat: Soule '13, "37

Betis - Lyon 2-0

Au marcat: Ezzalzouli '30, Antony "35

Sporting Braga - Racing Genk 3-4

Au marcat: Zalazar '30, '71, Lagerbielke "86 / Heymans "45+2, Sor '48, Oh '59, Medina "72

VfB Stuttgart - Feyenoord 2-0

Au marcat: El Khannouss '84, Undav "90+1

Viktoria Plzen - Fenerbahce 0-0