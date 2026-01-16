Lion Capital vrea să cumpere 6% din Fondul Proprietatea

---

Lion Capital va lansa, săptămâna viitoare, o ofertă publică de cumpărare pentru 191,6 milioane de acţiuni ale Fondului Proprietatea, echivalentul a 5,986% din capitalul social al fondului, potrivit raportărilor de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat prospectul operaţiunii de piaţă, care se va derula în perioada 22 ianuarie - 4 februarie a acestui an, acţiunile urmând să fie răscumpărate la preţul unitar de 0,68 lei, cu 11% peste cotaţia de închidere de ieri a titlurilor FP. Oferta va fi intermediată de societatea de brokeraj Swiss Capital.

În data de 26 februarie, acţionarii Fondului Proprietatea se vor întâlni în cadrul unei adunări generale ordinare şi al unei adunări generale extraordinare, printre punctele aflate pe ordinea de zi numărându-se numirea unui membru al Comitetului Reprezentanţilor FP pentru o perioadă de trei ani.

Lion Capital este fosta SIF Banat-Crişana, condusă de Bogdan Drăgoi.