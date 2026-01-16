Lion Capital deţine 2,38% din Fondul Proprietatea, participaţie achiziţionată integral după 30 septembrie 2025

Lion Capital deţine 2,38% din Fondul Proprietatea, pachet de acţiuni pe care l-a achiziţionat integral după 30 septembrie 2025, după cum reiese din raportările de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

În documentul de ofertă publicat astăzi se menţionează că: ”la data acestui Document de Ofertă Publică de Cumpărare, un număr total de 76.336.105 acţiuni, reprezentând 2,3849% din capitalul social al emitentului, erau deţinute de către ofertant, împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat”.

Mai departe, se precizează că persoanele alături de care Lion Capital acţionează în mod concertat sunt Bogdan Alexandru Drăgoi, care deţine 20 de acţiuni şi Rachid El Lakis, care deţine 10 acţiuni.

Potrivit raportului aferent celui de-al treilea trimestru al anului trecut, Lion Capital nu deţinea acţiuni ale Fondului Proprietatea la 30 septembrie 2025, ceea ce indică faptul că întregul pachet de 76,3 milioane de titluri FP a fost achiziţionat ulterior.

Lion Capital deţine SAI Muntenia Invest, administratorul Longshield Investment Group, astfel încât controlează fosta SIF Muntenia, dar, în realitate, controlează şi Infinity Capital Investments, fosta SIF Oltenia. La data de 30 septembrie a anului trecut, Longshield şi Infinity nu figurau cu deţineri de acţiuni FP, potrivit raportărilor de la BVB.