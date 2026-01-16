Portul Constanţa, Aeroporturi Bucureşti şi oferta Lion pentru FP: cronologia care schimbă jocul

Oferta Lion Capital pentru Fondul Proprietatea nu apare într-un vid şi nici nu poate fi citită ca o simplă oportunitate de piaţă. Ordinea evenimentelor este esenţială pentru a înţelege miza reală a tranzacţiei şi pentru a evalua corect ipoteza tot mai discutată în piaţă: Lion Capital a lansat oferta imediat după ce statul român a transmis semnale explicite că vrea să răscumpere de la Fondul Proprietatea participaţiile din două active strategice majore - Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti şi Administraţia Porturilor Maritime Constanţa - exact acele active care concentrează o parte substanţială din valoarea fondului.

Cronologia este elocventă. În prima parte a lunii ianuarie 2026, în mass-media economică au apărut informaţii potrivit cărora Ministerul Transporturilor analizează şi chiar aprobă la nivel decizional intenţia de răscumpărare a pachetului de 20% deţinut de Fondul Proprietatea la Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. Aproape simultan, reprezentanţii guvernului lasă să se înţeleagă public că Portul Constanţa este, la rândul său, pe lista activelor strategice pe care ar dori să le aducă integral sub controlul statului, inclusiv prin răscumpărarea participaţiei de 20% deţinute de FP în Administraţia Porturilor Maritime Constanţa. Aceste semnale nu vin într-un context abstract, ci după ani de discuţii amânate, conflicte instituţionale şi blocaje privind listarea sau valorificarea acestor companii.

La foarte scurt timp după apariţia acestor informaţii, Lion Capital (fostul SIF Banat-Crişana) anunţă o ofertă publică de cumpărare pentru 191,6 milioane de acţiuni FP, reprezentând 5,986% din capitalul social, la un preţ de 0,68 lei pe acţiune, o ofertă de circa 130,2 milioane de lei. Momentul ales este cu atât mai relevant cu cât Fondul Proprietatea tocmai raportase o creştere abruptă a activului net, până la 2,34 miliarde lei, iar activul net pe acţiune ajunsese la 0,7944 lei. Cu alte cuvinte, Lion Capital lansează oferta la un discount de aproximativ 14,4% faţă de valoarea activului net, într-un moment în care două dintre cele mai importante participaţii nelistate ale fondului intră într-o zonă de potenţială monetizare accelerată.

Ipoteza care se conturează firesc în piaţă este că oferta Lion Capital nu este întâmplătoare, ci este calibrată exact pe fereastra de timp dintre semnalul statului şi materializarea efectivă a tranzacţiilor. În cazul Aeroporturilor Bucureşti, reevaluarea realizată de KPMG Advisory a arătat că valoarea participaţiei de 20% a FP a crescut la aproape 1,37 miliarde lei, de la 1,06 miliarde lei anterior, contribuind cu peste 303 milioane lei la creşterea activului net într-o singură lună. Mai important, evaluarea detaliază că valoarea capitalurilor proprii ale companiei, calculată prin metoda fluxurilor de numerar actualizate, este de circa 10,07 miliarde lei, ceea ce ar plasa pachetul FP la aproximativ 2,01 miliarde lei înainte de aplicarea discounturilor pentru lipsa controlului şi a lichidităţii. Diferenţa dintre această valoare şi cea recunoscută în activul net reprezintă un potenţial de sute de milioane de lei, care ar putea fi deblocat în cazul unei tranzacţii directe cu statul.

În paralel, Portul Constanţa capătă o importanţă strategică suplimentară. Participaţia FP în Administraţia Porturilor Maritime Constanţa este evaluată la 361,6 milioane lei, o valoare care nu reflectă neapărat un scenariu de răscumpărare într-un context geopolitic şi economic în care portul devine un nod logistic critic. În acest ecosistem se află şi Comvex SA, unul dintre cei mai importanţi operatori portuari, companie în care un acţionar principal este generalul în rezervă Dan Drăgoi, tatăl lui Bogdan Drăgoi, preşedintele Lion Capital. Faptul este public, documentat în ultimii ani chiar de ziarul BURSA, şi nu implică automat acuzaţii, dar adaugă un strat suplimentar de context într-un moment în care statul discută preluarea integrală a Portului Constanţa, iar un vehicul de investiţii condus de familia Drăgoi încearcă să îşi majoreze rapid expunerea pe Fondul Proprietatea, exact fondul care deţine pachetul minoritar strategic din port.

Toate acestea se suprapun peste o schimbare recentă de guvernanţă în Fondul Proprietatea. În a doua jumătate a anului 2025, acţionari importanţi, inclusiv investitori instituţionali străini, au reuşit să impună o conducere mai orientată către maximizarea valorii pentru acţionari, cu un mandat clar de valorificare a activelor şi de distribuire a capitalului. Numirea Franklin Templeton pentru un nou mandat şi discuţiile privind consolidarea valorii nominale a acţiunii sunt semnale clare ale acestei direcţii. În acest context, oferta Lion Capital apare ca o tentativă de acumulare semnificativă într-un moment de tranziţie, înainte ca potenţialul activelor strategice să fie reflectat integral în preţul de piaţă.

Refuzul investitorului Ben Madadi de a-şi vinde acţiunile FP în această ofertă devine astfel uşor de înţeles. Cu o deţinere de aproximativ 0,7% din capital şi un preţ mediu de achiziţie sub 0,40 lei, Madadi mizează pe scenariul în care răscumpărările de la stat, fie că vorbim de Aeroporturi Bucureşti, fie de Portul Constanţa, vor genera intrări semnificative de cash şi vor conduce fie la creşterea activului net, fie la distribuţii consistente către acţionari. Din această perspectivă, să vinzi acum acţiunile FP la 0,68 lei înseamnă a renunţa la exact acel potenţial pe care piaţa începe abia acum să îl preţuiască.

Astfel, oferta Lion Capital pentru FP nu este doar o tranzacţie financiară, ci un pariu strategic plasat exact după semnalele statului privind două dintre cele mai valoroase active din portofoliul Fondului Proprietatea. Fie că este vorba despre anticiparea unor tranzacţii iminente, despre dorinţa de a câştiga influenţă într-un fond aflat într-un moment-cheie sau despre o combinaţie a acestor factori, un lucru este cert: momentul ales şi contextul în care apare oferta ridică întrebări legitime şi transformă această operaţiune într-un test major pentru modul în care valoarea activelor strategice ale statului român este reflectată şi distribuită pe piaţa de capital.