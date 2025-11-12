Lion's Head demarează lucrările la primul său parc logistic

Lion's Head Investments, parte a grupului AG Capital, a demarat oficial, pe data de 12 noiembrie, lucrările de construcţie pentru Lion's Head Logistics Park, primul proiect logistic al companiei în ţara noastră, conform comunicatului de presă emis redacţiei. Dezvoltarea va acoperi o suprafaţă de peste 85.000 mp, şi presupune o investiţie totală de 65 de milioane de euro.

Investiţia este susţinută de International Finance Corporation (IFC), care a alocat 150 de milioane de euro pentru sprijinirea dezvoltărilor sustenabile ale Lion's Head în România şi Bulgaria.

Amplasat în Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov, între autostrada A0 şi autostrada A2, proiectul va fi dezvoltat pe un teren de 15,6 hectare. Lion's Head Logistics Park va oferi spaţii flexibile, cu dimensiuni cuprinse între 1.500 şi 40.000 mp/unitate.

Proiectul va include trei clădiri moderne de tip depozit, cu un design flexibil, care respectă toate standardele internaţionale privind specificaţiile tehnice, criteriile ESG şi optimizarea costurilor de operare. Toate clădirile vor fi certificate EDGE Advanced.

„Astăzi, în piaţa logistică, succesul depinde de capacitatea reală de a înţelege nevoile clienţilor şi de a livra exact ceea ce au nevoie. Lion's Head aduce atât expertiză, cât şi o înţelegere profundă a modului în care funcţionează afacerile moderne, iar acest proiect demonstrează că putem construi la aceleaşi standarde înalte ca în orice altă piaţă dezvoltată. Fiecare proiect Lion's Head este gândit având în centru funcţionalitatea, eficienţa şi oamenii, cei care vor lucra, vor produce şi vor evolua aici”, a transmis Alina Necula, Country Manager, Lion's Head România.

„România joacă un rol esenţial în extinderea noastră regională. Este o piaţă de dimensiuni semnificative, excelent poziţionată între Europa de Vest şi cea de Sud-Est, şi cu un potenţial real de a deveni un hub logistic important. Pentru noi, această dezvoltare nu este un proiect izolat, ci o parte integrantă dintr-o strategie care conectează economii, oameni şi investiţii sustenabile”, a adăugat Vladimir Gurdjieff, Group Director Logistics & Industrial Assets, Lion's Head.

Parcul este conceput pentru a răspunde nevoilor unei game variate de afaceri, de la companii de producţie uşoară şi logistică, până la retaileri şi operatori de comerţ electronic, oferind spaţii eficiente energetic şi uşor adaptabile fiecărui tip de activitate.

Proiectul va integra tehnologii moderne, materiale sustenabile şi soluţii inteligente care optimizează consumul de energie şi reduc costurile operaţionale